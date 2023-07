Teatro a Bordo chega a Foz do Iguaçu com sua Caixola Brincante

Amanhã e quarta (11 e 12 e julho) o Teatro a Bordo estará em Foz do Iguaçu

Promover o ato de brincar e interagir com o outro como parte integrante da nossa cultura. Este é o mote do novo espetáculo do Grupo Teatro a Bordo.

Portanto, inspirados nas brincadeiras populares e no imaginário infantil, o grupo chega na cidade com apresentações e brincadeiras gratuitas em seu caminhão-palco.

Muitas atividades culturais serão oferecidas, confira a programação:

LOCAL: CENTRO ESCOLA BAIRRO FRANCISCO BUBAS – RUA AMOR PERFEITO, S/N – JARDIM DAS FLORES

DIA 11 DE JULHO – TERÇA-FEIRA

13h30 às 15h00: Oficina de Criação de Bonecos

17h30 às 16h30: Cortejo de Chegança dos Artistas pelo Bairro

DIA 12 DE JULHO – QUARTA-FEIRA

15h00 às 15h30 – ATIVIDADES INTERATIVAS “AQUECIMENTO DAS CAIXOLAS”

15h30 às 16h30 – TEATRO “CAIXOLA BRINCANTE”

16h30 às 17h30: ATIVIDADES INTERATIVAS “BRINCAR EM TODO LUGAR”

Não só arte, mas também sustentabilidade viajam na bagagem deste grupo, que utiliza energia solar como fonte sustentável para o abastecimento elétrico de seus equipamentos de som e luz, além do próprio palco ser um contêiner reciclado e adaptado.

Além de disso, o público será convidado a celebrar a cultura do brincar, participando ativamente dos cortejos pela cidade e atividades interativas, com muito movimento e dança, brincando de boi e de ciranda, adivinhando charadas e embarcando no espetáculo de teatro Caixola Brincante onde o jogo teatral será propulsor da socialização, promovendo a participação de todos os presentes.

O projeto Caixola Brincante foi desenvolvido pelo Grupo Teatro a Bordo, com apoio da CCR Aeroportos e apoio local da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, Agência de Assuntos Culturais, no âmbito da Lei Federal de Incentivo à Cultura apresentada pelo Ministério da Cultura e pelo Instituto CCR, Fundação Foz do Iguaçu e Ministro Municipal da Educação.

Lembrando que as atividades são gratuitas.

Para mais informações nas redes sociais do Grupo Teatro a Bordo: @teatroabordo