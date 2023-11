Tríplice fronteira iluminada de laranja!

O evento acontecerá no dia 15 de novembro em Foz do Iguaçu

” A campanha quer mostrar que pessoas com DPOC merecem um bom atendimento, merecem ser vistas, e merecem, especialmente, um bom tratamento.”

Mas você sabe o que é DPOC?

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica afeta 6 milhões de brasileiros, e tem um grande impacto na vida cotidiana de seus pacientes. Em novembro é celebrado o dia Mundial da DPOC, e em 2023 a CDD traz a campanha #RespireVida , que além de conscientizar a respeito da doença, busca promover uma melhor qualidade de vida para pessoas com DPOC.

Os principais fatores de risco para DPOC são o tabagismo, fatores ambientais como poluição e gases nocivos, e genética.

Luzes na fronteira pela DPOC

O evento em Foz do Iguaçu irá iluminar três pontes que ligam o Brasil à Argentina e Paraguai: a Ponte Nova Brasil-Paraguai, a Ponte da Argentina e a Ponte da Amizade, e ainda o marco da Tríplice Fronteira e a roda gigante de Foz do Iguaçu.

Tudo isso será acompanhado pelos convidados do evento em um passeio de Kattamaram pelo rio Iguaçu. A bordo, os convidados participarão de um jantar com música ao vivo, para apreciar o passeio.

Além de representantes da CDD, o evento terá a participação de representantes dos investidores sociais da Sanofi, GSK e Chiesi.

Para Bruna Rocha, vice-presidente da CDD, além de dar visibilidade sobre a doença à população, eventos como este também são uma forma de conscientizar gestores públicos de gestores de saúde “Pessoas com DPOC sofrem com preconceito e mau atendimento, primeiro pois a maioria são idosas, segundo pelo tabagismo”.

A campanha #RespireVida também está nas online com a produção e disponibilização de material informativo em diversos formatos, nas redes da CDD ( Instagram e Facebook ), e-book com material sobre nutrição e DPOC, séries de vídeos sobre qualidade de vida e DPOC, além de uma live com especialistas em tratamento e fisioterapia respiratória.

Sobre a CDD

A associação Crônicos do Dia a Dia (CDD)- Link– é uma organização sem fins lucrativos e acredita que o diálogo é a ponte para que ninguém precise conviver com uma doença crônica sozinho.

O objetivo do trabalho da CDD é apoiar todo o potencial humano para ampliar as perspectivas de vida das pessoas com condição crônica de doença, através de projetos e conteúdos, para que as pessoas não sejam definidas nem reduzidas a seus diagnósticos.

Desenvolve desde 2019 a campanha para conscientização da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) que, em 2023, conta com o investimento social das farmacêuticas GSK, Sanofi e Chiesi.

