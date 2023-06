Universidade Aberta do Brasil – Foz do Iguaçu

A Universidade Aberta do Brasil (UAB) é uma iniciativa governamental que tem revolucionado o acesso à educação superior no Brasil, proporcionando oportunidades de ensino a distância para milhares de pessoas em todo o país.

Entre os polos da UAB, um dos mais notáveis ​​e influentes é o Polo Darcy Ribeiro em Foz do Iguaçu!

Localizado no Parque Tecnológico de Itaipu, o Polo Darcy Ribeiro desempenha um papel fundamental na disseminação do conhecimento e no desenvolvimento educacional.

Nomeado em homenagem ao imponente antropólogo e político brasileiro, o polo se destaca pela sua estrutura moderna, equipamentos tecnológicos de ponta e um corpo docente altamente qualificado.

Oportunidade

A missão é de ampliar a oferta de cursos superiores nas graduações e pós-graduações com prioridade para a formação docente.

Sendo assim, você tem a oportunidade de ser aluno em universidades estatuais e federais atém mesmo de outros estados. Tais como UFMS, UNILA, UNICENTRO, UNIOESTE, Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, UTFPR, UFSC, IFSC, etc.

Metodologia

Com uma abordagem pedagógica inovadora, os alunos têm a oportunidade de participar de aulas virtuais interativas, utilizar recursos digitais avançados e contar com o apoio de tutores especializados em cada disciplina.

Além disso, o Polo Darcy Ribeiro promove um ambiente de aprendizagem colaborativo e inclusivo.

Pois a modalidade de Educação a Distância é semi-presencial na qual o processo de ensino e aprendizagem ocorre com o suporte das tecnologias de comunicação.

Os estudantes têm a chance de interagir entre si, ou seja, trocar experiências e construir redes de relacionamento profissional.

Essa dinâmica contribui para a formação de profissionais protegidos e preparados para os desafios do mercado de trabalho.

Outro ponto importante do Polo Darcy Ribeiro é o seu compromisso com a graduação universitária

Por meio de projetos e programas, o polo busca levar o conhecimento produzido na academia para a sociedade, pois promove ações de cunho social, cultural e científica.

Portanto, tem como visão ser reconhecida como referência na educação superior colaborando para o desenvolvimento social e econômico da região.

Em resumo, o Polo Darcy Ribeiro da UAB é um exemplo notável de como a educação a distância pode ser eficiente, acessível e de alta qualidade.

O polo tem se tornado um importante centro de excelência acadêmica, desejável para a formação de profissionais competentes e engajados com o desenvolvimento do país.

Relações Internacionais para Docentes da Educação Básica;

Especialização em Ciências de Dados na Administração Pública;

Cursos previstos:

Licenciatura em Pedagogia (Unicentro); Licenciatura em Informática (UTFPR); Especialização em Gestão em Saúde (Fiocruz); Especialização em Tecnologias Educacionais para Prática Docente no Ensino da Saúde na Escola (FIOCRUZ); Especialização MBA em Gestão Pública e Inovação (Unicentro); Especialização Gestão Educacional (UEPG); Tecnólogo Superior em Gestão Cultural (UEPG); Tecnólogo Superior em Gestão Pública (UNIOESTE);

Fique atendo!