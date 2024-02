A UNILA lançou a primeira edição do “UNILA em Destaques”, relatório publicado anualmente e que inclui dados e indicadores sobre o impacto da universidade no território local, fronteiriço e internacional.

Este documento, elaborado pela Secretaria de Comunicação (SECOM) em colaboração com outras macrounidades, apresenta os resultados de estudos e atividades de gestão estratégica, além das políticas institucionais estabelecidas para promover uma universidade pública com foco na América Latina e o Caribe .

O relatório está disponível em:

https://portal.unila.edu.br/secom/imprensa/unila-em-destaque.

Para Michele Dacas, secretária de Comunicação da UNILA:

“Nós criamos uma metodologia para levantar os principais indicadores da atuação da Universidade e para possibilitar que a atualização deste documento – que estará acessível para consulta de servidores, estudantes, da imprensa e da comunidade – seja anual.”

Essa metodologia implica a colaboração de todas as macrounidades para traduzir em dados quantitativos e qualitativos o que nossa Universidade produz, transforma e representa.

O que no caso da UNILA é um imenso desafio, porque precisamos tornar visível também tudo aquilo que a diferencia como instituição de ensino superior”

Compromisso com a diversidade e a qualidade

Um dos objetivos do relatório é demonstrar o cumprimento da missão da UNILA de incluir a população latino-americana, formar recursos humanos capazes de contribuir para o desenvolvimento da região e intercultural, científico e educacional da América Latina, especialmente no Mercosul.

De acordo com dados das Estatísticas do Ensino Superior publicados na “UNILA em Destaque”, a universidade é considerada uma das universidades internacionais do Brasil.

Em 2023, mais de 1.600 estudantes internacionais estavam matriculados. A maioria deles é de países da América Latina e Caribe que ingressaram na universidade por meio do Processo Seletivo Internacional (PSI).

Porém, a UNILA também conta com estudantes de países africanos e asiáticos.

Eles chegam à universidade a partir da seleção para refugiados e portadores de visto humanitário.

Além do compromisso com a diversidade e a internacionalização, o relatório “UNILA em Destaque” também demonstra o compromisso da Universidade com ensino, pesquisa e desenvolvimento de qualidade.

A UNILA alcançou o conceito 4 do Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC) da instituição, que ocupa o segundo lugar entre as Universidades Federais do Paraná.

Além disso, os dois cursos da universidade estão entre os melhores do Brasil. A matemática obteve a pontuação mais alta entre 420 disciplinas na avaliação nacional.

Fonte: Imprensa Unila.