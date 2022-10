UNILA realiza Mostra de Cursos e eventos científicos com 300 projetos

A Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE) tem início nesta terça-feira (18) e prossegue até dia 21 de outubro com entrada gratuita e voltada para a comunidade.

A Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE), principal evento acadêmico da Universidade, tem início na próxima terça-feira (18), com a Mostra de Cursos e apresentação de 300 projetos desenvolvidos por estudantes. O evento, que está em sua 4ª edição, prossegue até o dia 21 e tem como tema “Bicentenário da Independência: 200 anos de ciência, tecnologia e inovação do Brasil”. A Mostra de Cursos é uma oportunidade para que a comunidade de Foz do Iguaçu e região conheça os cursos de graduação e de pós-graduação oferecidos pela UNILA. O evento tem entrada gratuita.

A Semana será realizada na UNILA – Jardim Universitário, Avenida Tarquínio Joslin dos Santos, 1.000. A conferência de abertura será proferida por Gabriel Passeti, da Universidade Federal Fluminense (UFF), às 19h30, e o tema será “James Monroe, Simón Bolívar e as propostas de integração americana no século XIX.”

MOSTRA DE CURSOS

A Mostra de Cursos é uma oportunidade para que a comunidade de Foz do Iguaçu e região conheça os 29 cursos de graduação e 12 de pós-graduação oferecidos pela UNILA e os projetos desenvolvidos pelos estudantes. Na mostra, cada curso prepara informações e exibe materiais e equipamentos utilizados nas atividades de ensino. Os visitantes podem interagir com os alunos e realizar experiências com os materiais disponíveis. A mostra pode ser visitada no Ginásio da Unidade Jardim Universitário, no dia 18, (das 8h30 às 12h, das 13h30 às 17h30 e das 19h às 21h) e no dia 19, das 8h30 às 12h.

EICTI

A SIEPE também agrega o 11º Encontro Anual de Iniciação Científica e 7º Encontro de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação onde os estudantes que desenvolvem pesquisas financiadas por instituições de fomento apresentam o trabalho realizado durante o ano e os principais resultados coletados. Os projetos de Iniciação Científica são o primeiro contato do aluno de graduação com a pesquisa. Neste ano, estão programadas 111 apresentações de projetos nas diferentes áreas do conhecimento, nos dias 19 e 20 de outubro, nos períodos da manhã, tarde e noite. As apresentações são públicas e abertas ao público em geral. Confira a programação da EICTI .

SEUNI

A programação da Semana inclui, ainda, o 9º Seminário de Extensão da UNILA (SEUNI). Nesta edição, 145 estudantes farão apresentação dos trabalhos realizados durante o ano. Os projetos de extensão são a principal forma de contato com a comunidade. São cursos, palestras, ações para o desenvolvimento de materiais, produtos e equipamentos aplicados em escolas, instituições e nos bairros de Foz do Iguaçu e em cidades da região. As apresentações poderão ser acompanhadas nos dias 19 ( tarde e noite) e 20 (manhã e tarde). Confira a programação, locais e horários do 9º SEUNI .

SAFOR

Outro evento que faz parte da SIEPE é o Seminário de Atividades Formativas da UNILA (SAFOR), que está em sua terceira edição e vai permitir a divulgação e a troca de experiências sobre programas de ensino da Universidade. São 44 apresentações sobre trabalhos de monitoria em três modalidades: acadêmica; promoção da inclusão e acessibilidade; promoção da permanência de estudantes indígenas, refugiados e portadores de visto humanitário. As apresentações, na forma de rodas de conversa, serão realizadas no dia 20 de outubro (tarde e noite). Confira a programação, locais e horários do 3º SAFOR

O dia 21 de outubro está reservado para as discussões e atividades institucionais. Entre outras atividades, a programação reserva espaço para discussões sobre o Programa Agenda Tríplice, que tem por objetivo estimular a realização de projetos que busquem soluções para temas prioritários da fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, contribuindo para a integração da região e seu desenvolvimento. Os temas prioritários são resultado de consultas às autoridades municipais, instituições públicas e privadas e atores sociais da região trinacional. O seminário será realizado das 8h30 às 10h.

Paralelamente, será realizada a “Ideathon – da ideia a negócio”, uma oficina sobre empreendedorismo promovida pelo Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT). Também haverá discussões sobre a curricularização da Extensão e uma mesa redonda sobre o Seminário de Atividades Formativas. A partir das 14h, no encerramento da SIEPE, será realizada a cerimônia de premiação dos melhores projetos apresentados em cada categoria (Ensino, Pesquisa e Extensão) com uma menção honrosa.

Créditos: UNILA.