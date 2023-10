Usina de Energia Solar Flutuante

Na manhã de quarta-feira (4) desta semana, representantes do consórcio liderado pela Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae) de São Paulo apresentaram à administração e ao corpo técnico da Itaipu uma proposta de sistema solar fotovoltaico (solar) flutuante.

O sistema está em testes e em breve estará pronto para operação na Barragem Billings, administrada pela Emae, que fornece água para a capital paulista e sua região metropolitana.

A Produção Fotovoltaica Flutuante

A energia solar flutuante existe em alguns países como França, Japão e Taiwan. No modelo, as placas são instaladas em ilhas, e cobrem parte ou toda a superfície da água.

Se o sistema instalado em apenas um dos reservatórios de Itaipu, as estimativas iniciais sugerem que geraria cerca de 1 gigawatt de eletricidade, ou seja, o suficiente para abastecer uma cidade de 500 mil habitantes.

Enio Verri, diretor-geral da Itaipu, disse que devido à Convenção de Itaipu, que estabelece e regulamenta as atividades da Binacional, a empresa ainda não pode introduzir novas formas de produção de energia além da hidrelétrica, mas diz que é importante participar das reuniões.

Saiba mais sobre as oportunidades do setor. “Não está incluído no contrato, mas é uma oportunidade sobre a qual definitivamente temos que falar.

“Tem potencial para gerar energia renovável altamente eficaz”, enfatizou.

André Pepitone, Diretor Financeiro da Binacional, aponta para a rápida evolução da tecnologia, contudo não é acompanhada pela própria legislação.

“Nosso contrato tem 50 anos e nunca mencionou energia solar. O mundo está evoluindo muito rapidamente. Nosso desafio daqui para frente é adaptar regulamentações e decisões para aproveitar ao máximo essas novas tecnologias. ”

Os participantes da apresentação foram: Além dos diretores Enio Verri (geral), André Pepitone (financeiro), Renato Sacramento (técnico) e Luiz Fernando Delazari (jurídico).

O diretor de Comercialização de Energia da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (Enbpar), Wander Azevedo.

Fonte: Imprensa Itaipu

Foto: Sara Cheida.