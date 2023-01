Vagas de Concurso Federal abertas para Foz e Região – IFPR

O Instituto Federal do Paraná (IFPR) lançou novo um edital

O concurso federal do IFPR é para o preenchimento de 183 vagas professores e técnicos administrativos em educação (TAE).

Para tanto, são dividas em 26 cidades do estado, entre elas Foz do Iguaçu.

As inscrições começaram no dia 16 de janeiro e terminam no dia 16 de março de 2023 às 14h.

Os salários iniciais variam entre R$ 1.945,07 e R$ 8.361,33

O concurso reserva vagas de acordo com a legislação específica para pessoas com deficiência e população negra.

Está prevista para o dia 21 de maio, às 14h30, uma prova de conhecimentos na modalidade objetiva, com 35 questões.

Outra informação importante é que as cidades escolhidas para realização das provas são: Capanema, Cascavel, Curitiba, Ivaiporã, Londrina, Palmas, Telêmaco Borba e União da Vitória.

O pagamento deve ser feito pelo sistema PagTesouro, pode ser feito por PIX, cartão de crédito ou boleto bancário, até o dia 17 de março.

Vale ressaltar que o processo de seleção de professores é dividido em três etapas:

Prova de Conhecimentos, de caráter classificatório e eliminatório;

Prova de Desempenho Didático, de caráter classificatório e eliminatório;

Prova de Títulos, de caráter exclusivamente classificatório.

Para as vagas de Técnicos Administrativos em Educação

Já para as vagas dos níveis C e D custam R$ 120,00.

O processo de seleção do Técnico em Administração Docente (TAE) consiste em prova de conhecimentos, de caráter eliminatório e classificatório.

Todas as informações estão previstas nos Editais.

Portanto, é de suma importância fazer a leitura na íntegra dos Editais;

Leia Atentamente!

Edital nº 160, de 27 de dezembro de 2022 – Concurso Público para provimento de cargos efetivos de Professor da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) para o Quadro Permanente do IFPR;

Edital nº 162, de 27 de dezembro de 2022 – Concurso Público para provimento de cargos da Carreira Técnico-Administrativa para o Quadro Permanente do IFPR;

Página do Concurso no site do NC/UFPR.

Fonte: Instituto Federal do Paraná.