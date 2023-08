UNILA abre seleção para mais de 150 vagas de mestrado e doutorado

Cada Programa de Pós-Graduação tem seu edital próprio, com prazos e requisitos para ingresso

Aquela vontade de ingressar em um curso de Pós-Graduação (mestrado e doutorado) pode se tornar realidade com os processos seletivos em aberto da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), localizada em Foz do Iguaçu, Paraná. Neste momento, seis Programas estão com inscrições abertas e cada edital traz informações sobre prazos, requisitos de ingresso, etapas de seleção e muito mais. Fique atento às possibilidades e dê um passo a mais na sua carreira acadêmica. As inscrições e os cursos são gratuitos e ofertados na modalidade presencial.

Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos

Vagas: 27 para mestrado (ampla concorrência e ações afirmativas) nas linhas de pesquisa: “Trânsitos Culturais”, “Práticas e Saberes” e “Fronteiras, Diásporas e Mediações”.

Pré-requisito: destina-se a candidatos que concluíram a graduação em qualquer área do conhecimento e que tenham interesse em desenvolver pesquisas que se vinculem com as linhas de pesquisa do programa.

Etapas de seleção: carta de aceite, análise de projeto e entrevista online.

Inscrições: primeira fase (carta de aceite) até 3 de setembro.

Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento

Vagas: 28 para mestrado (ampla concorrência e ações afirmativas) nas linhas de pesquisa: “Estratégia de Desenvolvimento” e “Políticas Públicas e Sociedade”.

Pré-requisito: destina-se a candidatos que concluíram a graduação em qualquer área de conhecimento.

Etapas de seleção: análise de projeto de pesquisa, análise do currículo e entrevista online.

Inscrições: até 17 de setembro.

Programa de Pós-Graduação em Integração Contemporânea da América Latina

Vagas: 30 para mestrado e 30 para doutorado (ampla concorrência e ações afirmativas) nas linhas de pesquisa: “Cultura, Colonialidade/Decolonialidade e Movimentos Sociais”, Economia Política Internacional e Blocos Regionais” e “Política, Estado e Institucionalização”.

Pré-requisito: destina-se a candidatos que tenham concluído a graduação ou o mestrado, preferencialmente, nas áreas de Ciências Humanas, Ciências Sociais e Ciências Sociais Aplicadas.

Etapas de seleção: análise de projeto de pesquisa e entrevista online.

Inscrições: até 24 de setembro.

Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais

Vagas: 22 para mestrado (ampla concorrência e ações afirmativas) nas linhas de pesquisa: “Estudos para a Paz, Direitos Humanos e Segurança Internacional”, “Desenvolvimento e Capitais Transnacionais” e “Política Externa, Atores e Processos Internacionais”.

Pré-requisito: destina-se a candidatos que concluíram a graduação em qualquer área de conhecimento.

Etapas de seleção: análise de projeto de pesquisa, prova escrita e entrevista online, e avaliação do currículo,

Inscrições: até 1 de outubro.

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil

Vagas: 12 para mestrado (ampla concorrência e ações afirmativas) nas linhas de pesquisa: “Materiais e Ecoeficiência”, “Sustentabilidade e Inovação” e “Estruturas”.

Etapas de seleção: análise documental e entrevista online.

Inscrições: até 31 de outubro.

Programa de Pós-Graduação em Economia

Vagas: 6 para mestrado, direcionadas a candidatos estrangeiros para as linhas de pesquisa: “Macroeconomia e Desenvolvimento” e “Economia do Bem-Estar Social”.

Pré-requisito: destina-se a candidatos que concluíram a graduação em qualquer área de conhecimento e que tiveram formação realizada fora do Brasil.

Etapas de seleção: análise de projeto de pesquisa e entrevista online.

Inscrições: até 10 de setembro.

Demais informações sobre os processos seletivos dos Programas de Pós-Graduação na UNILA podem ser acessadas no site https://portal.unila.edu.br/programas-pos-graduacao/

Fonte: Imprensa Unila.