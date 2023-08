VEMPRABRASIL# Nesse sábado especial dia dos Pais

No dia 12 de agosto, das 10h às 18h, a Avenida Brasil será novamente palco de apresentações artísticas e, especialmente no Dia dos Pais, a barbearia Avenida também abrirá com serviço gratuito de corte e barba ao ar livre.

Alguns dos nomes da música iguaçuense, incluindo Spartaco Avelar, Dj Mano Zeu, Felipe Diniz, Neto Andrade estarão presentes

O Brasil oferece apresentações gratuitas ao público ao longo do dia. Haverá também agendamentos e serviços de corte e barbear na barbearia da Rua 500.

Todas as instalações são acessíveis ao público e os pais aproveitam os benefícios com muito tempo livre.

Durante o evento serão oferecidas degustações e drinks para quem frequentar os serviços oferecidos.

“O dia dos Pais atualmente é uma das datas mais importantes para o comércio, não só na Avenida Brasil, como para todo setor de varejo e vendas.

Visto que os Pais são aqueles que incentivam o desenvolvimento familiar, o Núcleo da Avenida Brasil – ACIFI traz uma série de atividades culturais para brindar esse dia e movimentar, também com promoções ao longo de todo o dia, o comércio local.” afirma Carlos Bordin que é Coordenador Administrativo/Financeiro do Núcleo de Empresários da Avenida Brasil – ACIFI e Proprietário da concessionária Paraguaçu.

#VEMPRABRASIL

O projeto cultural é idealizado pelo Produtor Cultural Fabrício Chianello, que em parceria com os empresários da cidade e artistas, busca fazer do local mais um ponto de apresentação cultural na cidade.

A iniciativa, que começou em 2021, é financiada pela iniciativa privada e conta com o apoio da Prefeitura Municipal, a Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, que desde a primeira edição, buscou não medir esforços para que o projeto se torne real:

“#VEMPRABRASIL é um projeto que reúne artistas da cidade de Foz do Iguaçu, e traz ao público iguaçuense, uma possibilidade de lazer, entretenimento e acesso a cultura de forma democrática, numa das principais avenidas da cidade.

O apoio das esferas público e privada, são essenciais para que este se torne real, assim como a ocupação da avenida com atrações diferenciadas, usando a cultura para trazer cor e luz necessárias para a revitalização dessa via.” conta Fabrício.

Nesta edição especial do Dia dos Pais, o cenário musical é diversificado e recheado de atrações que cantam o melhor da MPB, da música internacional e músicas autorais.

O projeto resgata fatos da história de Iguaçu e continua a valorizar a quintessência da rua comercial local no coração da cidade. A iniciativa voltada para a família combina interesses culturais, de lazer e comerciais, tornando o Brasil um lugar propício para se reunir.

Sobre o núcleo da Avenida Brasil – ACIFI

O Núcleo de Empresários da Avenida Brasil – ACIFI foi fundado em 2020 com o objetivo de revitalizar a mais importante rota comercial de Foz do Iguaçu.

A unidade empreendedora dessa rua é sustentada por pilares que visam fortalecer seu percurso como um grande polo cultural e gastronômico,

Não só garantindo a acessibilidade, mas também contando com a tecnologia para levar o Brasil a outro patamar. Dar um novo olhar ao Japão, criar histórias, e contribuindo para a ascensão da indústria do turismo na cidade.