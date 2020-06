Vigilância Epidemiológica esclarece normas do isolamento domiciliar

Em Foz do Iguaçu, no momento da prescrição do isolamento para o caso confirmado, já são incluídos seus familiares que residem na mesma casa. A Vigilância, no momento em que recebe a notificação, realiza a entrevista com o caso, buscando entre outras ações, o rastreamento de contatos próximos do mesmo para prescrição de isolamento.

Neste momento de avanço da pandemia é muito importante o isolamento de todos os contatos de um indivíduo confirmado para Covid-19 como forma de reduzir a transmissibilidade da doença.