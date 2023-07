1º Encontro de Mulheres em Foz reúne Lideranças Federais

As ministras da Mulher, Cida Gonçalves, e da Gestão e Inovação, Esther Dweck, que também é conselheira da Itaipu Binacional, estão entre os nomes confirmados para o 1º Encontro de Integração de Mulheres Latino-Americanas.

O evento acontecerá na próxima terça-feira (25), às 18h30, em Foz do Iguaçu

O mesmo é aberto à comunidade e o credenciamento começa às 17h.

Além das ministras, estão confirmadas as presenças da presidenta do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, da representante nacional de Programas da ONU Mulheres Brasil, Ana Carolina Querino.

E ainda da professora doutora Cleusa Gomes, do Observatório de Gênero e diversidade na América Latina e Caribe, entre outras.

Vale ressaltar que o encontro ocorre no Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha.

Reponsabilidade Social

O evento é parte das ações de área de responsabilidade social da Itaipu com a colaboração de lideranças locais e está em consonância com as novas diretrizes do Governo Federal.

Além disso, visando a valorização e o incentivo à equidade de gênero, além de reafirmar o compromisso da empresa com a defesa dos direitos das mulheres.

Eventualmente, a programação inclui diálogos com lideranças femininas nacionais e internacionais, momentos de integração, juntamente com atrações musicais e coquetéis.

Os painéis de discussão abordarão temas como:

“A importância da integração e cooperação internacional na concretização dos direitos das mulheres na América Latina”

“O papel das empresas públicas e privadas no fortalecimento da defesa dos direitos das mulheres no Brasil pós-pandemia”.

Nesse sentido, dará ênfase no combate ao machismo, à misoginia e ao racismo.

Sobretudo, na necessidade de integração entre mulheres de diferentes raças, origem e condição social, numa perspectiva interseccional.

Para participar da conferência, basta se inscrever gratuitamente até o dia 24 pelo link. O local é o Rafain Palace Hotel (Av. Olímpio Rafagnin, 2357) a partir das 17h30.

Saiba mais!