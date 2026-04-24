4ª Edição do Yoga Itinerante em Foz do Iguaçu Promove Conscientização sobre o Autismo

A Associação de Yoga de Foz do Iguaçu (AYFI) realiza a quarta edição do projeto Yoga Itinerante. O evento une saúde, bem-estar e solidariedade em prol da APAE do município.

Neste mês, conhecido como Abril Azul, a iniciativa convida toda a comunidade para uma aula aberta. O objetivo principal é promover a conscientização prática sobre o respeito e a inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Inclusão e Visibilidade no Abril Azul

Apesar dos avanços jurídicos recentes e da maior visibilidade sobre o tema, a sociedade ainda enfrenta desafios na execução das leis de inclusão. A falta de informação e a escassez de profissionais especializados continuam sendo barreiras reais.

Nesse cenário, campanhas de conscientização são fundamentais para reduzir o preconceito. Instituições como a APAE de Foz do Iguaçu desempenham um papel essencial ao estruturar a educação inclusiva e oferecer suporte contínuo aos assistidos.

O evento busca ampliar o entendimento sobre as variadas formas do autismo. A meta é garantir que tanto as pessoas com TEA quanto suas famílias tenham mais oportunidades e qualidade de vida na sociedade.

O Propósito do Projeto Yoga Itinerante

A iniciativa tem como foco levar atividades de bem-estar para diferentes espaços públicos da cidade. A proposta é alcançar um número cada vez maior de pessoas, acolhendo e apoiando centros e ações sociais locais.

Ao conectar as necessidades reais dessas associações com a comunidade, o projeto transforma o que seria um suporte isolado em uma verdadeira rede de colaboração coletiva.

Como Participar e Contribuir

A participação na aula de yoga é totalmente gratuita e aberta ao público em geral. No entanto, a organização incentiva uma ação solidária entre os presentes.

Pede-se a doação de materiais específicos que serão utilizados nas atividades diárias dos assistidos pela APAE. Os itens de maior necessidade no momento são placas ou folhas de EVA emborrachado e tintas PVA para artesanato.

Serviço: Anote na Agenda

Data: 26 de abril (domingo)

26 de abril (domingo) Horário: 09h da manhã

09h da manhã Local: Escola APAE Unidade 2 (Alameda Avaí, 107, Jardim Itamaraty, próximo à Rodoviária de Foz do Iguaçu)

Escola APAE Unidade 2 (Alameda Avaí, 107, Jardim Itamaraty, próximo à Rodoviária de Foz do Iguaçu) Entrada: Gratuita

Gratuita Doação sugerida: Placas/folhas de EVA emborrachado ou tinta PVA para artesanato