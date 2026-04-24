Parque Nacional do Iguaçu registra mais de 38 mil visitantes no feriado prolongado

Visitação supera expectativa da administração e reforça a importância do destino no turismo nacional e internacional

O Parque Nacional do Iguaçu registrou alta movimentação durante o feriado prolongado de Dia de Tiradentes, entre os dias 18 e 21 de abril.

O atrativo, lar das Cataratas do Iguaçu, recebeu 38.138 visitantes ao longo do período. O fluxo intenso reforça a atratividade do parque em datas comemorativas e períodos prolongados de lazer, além de evidenciar a necessidade de mais de um dia para aproveitar todas as experiências.

Destaque: No domingo (19), o parque bateu recorde de visitação desde o início da concessão da Urbia + Cataratas, com 16.344 visitantes em um único dia.

Visitantes de 77 nacionalidades

Ao todo, turistas de 77 países passaram pelo parque durante o feriado.

Principais origens:

🇧🇷 Brasil: 30.268 visitantes

🇦🇷 Argentina: 2.936 visitantes

🇩🇪 Alemanha: 674 visitantes

Outros destaques incluem:

🇺🇸 Estados Unidos: 545

🇫🇷 França: 401

🇵🇾 Paraguai: 352

Os números reforçam o alcance internacional do destino, consolidando o parque como um dos mais procurados do Brasil em períodos de feriado.

Impacto positivo no turismo

“Os números reforçam o crescimento contínuo do turismo na região e o posicionamento do Parque Nacional do Iguaçu como um dos principais atrativos naturais do mundo. O desempenho do feriado representa um impacto positivo na economia local, movimentando toda a cadeia produtiva ligada ao turismo”, destaca Mario Macedo Júnior, CEO da Urbia+Cataratas.

Programação especial para visitantes

Durante o feriado, o parque contou com ações especiais:

⏰ Abertura antecipada (1 hora mais cedo)

(1 hora mais cedo) 🪶 Celebração do Dia dos Povos Indígenas

🛍️ Feirinha com comunidades indígenas

🎶 Apresentação de coral

As atividades proporcionaram uma experiência ainda mais rica aos visitantes.

Sobre o Parque Nacional do Iguaçu

O Parque Nacional do Iguaçu é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e conta com a gestão de visitação turística da concessionária Urbia Cataratas.

Reconhecido como Patrimônio Mundial Natural pela UNESCO, o parque é referência internacional em turismo sustentável.

Também foi eleito a principal atração do Brasil e da América Latina no prêmio Best of the Best 2025, do Tripadvisor.

Créditos e informações

Crédito das imagens: divulgação Urbia+Cataratas / Eagle Eye Company

📧 contato@catarataspni.com.br

🌐 cataratasdoiguacu.com.br