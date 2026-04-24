Foz do Iguaçu Vence Prêmio Nacional como Melhor Destino de Ecoturismo e Hotel de Luxo

A excelência turística de Foz do Iguaçu ganhou novo destaque no cenário nacional. A cidade conquistou duas categorias na premiação O Melhor do Turismo Brasileiro, reforçando a qualidade da experiência oferecida aos visitantes e o compromisso com o setor.

A cerimônia de entrega ocorreu na noite de quinta-feira, 23 de abril, no Hotel Wish. O evento reuniu autoridades locais e empresários para celebrar a força do turismo na região.

O Melhor do Turismo Brasileiro

Realizado pelo grupo Estadão, o prêmio contou com a curadoria da FIA Business School para selecionar os finalistas. Ao todo, 25 categorias avaliaram a hotelaria e os serviços turísticos de todo o país.

Além de sediar a cerimônia, Foz do Iguaçu brilhou ao levar os troféus de Destino de Ecoturismo e Hotel de Luxo, superando concorrentes de peso no mercado nacional.

Destaque em Ecoturismo e Meio Ambiente

Na disputa pelo título de Melhor Destino de Ecoturismo, a cidade paranaense superou destinos consagrados como Lençóis Maranhenses, no Maranhão, e Chapada Diamantina, na Bahia.

O prefeito General Silva e Luna recebeu o troféu e destacou a importância da conquista. Segundo ele, o prêmio demonstra o compromisso do município com o meio ambiente e o avanço contínuo na infraestrutura local, indicando que ainda há muito progresso pela frente.

A secretária municipal interina de Turismo, Ana Cristina Schervinski, também celebrou a vitória. Ela ressaltou que a indicação consolida Foz do Iguaçu como referência em ecoturismo, unindo patrimônio natural e estrutura turística de ponta.

Hotel das Cataratas Leva o Prêmio de Luxo

O setor hoteleiro da cidade também foi coroado. O Hotel das Cataratas conquistou o primeiro lugar na categoria Hotel de Luxo, desbancando fortes concorrentes do Rio de Janeiro e de São Paulo.

O gerente-geral do empreendimento, Pedro Pretrelo, recebeu a premiação e dedicou a vitória ao trabalho árduo e diário de todos os colaboradores para proporcionar experiências únicas aos hóspedes. Ele pontuou que o reconhecimento eleva o nome de Foz do Iguaçu tanto no Brasil quanto no exterior.

Para encerrar a noite de celebrações, o prefeito parabenizou todos os profissionais do setor pelo trabalho que realizam em prol do turismo local.

Legenda para imagem: Prefeito General Silva e Luna ao lado do gerente-geral do Hotel das Cataratas, Pedro Pretrelo, durante a cerimônia de premiação.