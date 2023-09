Aquamania – diversão para os dias quentes!

Descubra a Magia das Águas no Parque Aquamania de Foz do Iguaçu!

É destino perfeito para diversão e aventura em Foz do Iguaçu: o Parque Aquamania é localizado nas proximidades das famosas Cataratas do Iguaçu, e oferece uma experiência única de entretenimento aquático que irá refrescar seus sentidos e garantir momentos muito divertidos para as crianças e toda família.

Atrações Incríveis:

Toboáguas Radicais : Para os amantes de adrenalina, os toboáguas garantem muita emoção e diversão.

Relaxe nas águas calmas da nossa piscina de ondas e sinta a sensação de estar em uma praia paradisíaca.

Rio Lento : Flutue preguiçosamente pelo nosso rio lento e aproveite a tranquilidade das águas enquanto aprecia a paisagem.

Playground Aquático : As crianças vão se divertir como nunca em nosso playground aquático, repleto de escorregadores e sprays de água.

Área de Alimentação : Recarregue as energias no restaurante com diversas opções de comida e bebida.

Valores:

Ingresso Família (2 adultos + 2 crianças): R$ 126,00;

Confira as opções de descontos, e meia entrada aqui!

O Parque Aquamania está aberto para diversão durante todo o ano, com horários flexíveis para atender às suas necessidades:

Horários de Funcionamento

Terça a Sexta: Das 10h às 18h

Sábado, Domingo e feriado: Das 10h às 18h

Planeje sua visita de acordo com sua agenda e diversão de um dia incrível no Parque Aquamania.

Algumas dicas importantes:

Não se esqueça de trazer roupas de banho, protetor solar e uma toalha.

A dos nossos visitantes é nossa prioridade, e contamos com uma equipe de segurança treinada para garantir uma experiência segura e agradável para todos.

Não perca a oportunidade de se refrescar e se divertir em grande estilo no Parque Aquamania de Foz do Iguaçu. Traga toda a família e crie memórias inesquecíveis enquanto se aventura nas águas deste paraíso aquático. Esperamos vê-lo em breve!

Endereço: Av. das Cataratas, 7120, Foz do Iguaçu – PR, Brasil

Contato: +55 (45) 99989-0557

Saiba mais!