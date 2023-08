Arremesso de Celular já tem data marcada

Um dos eventos mais tradicionais de Foz do Iguaçu (PR), o 13º Torneio Sul-Americano de Arremesso de Celular será realizado no dia 17 de setembro

Será no Gramada da Vila A, com apoio da Itaipu Binacional e do Parque Tecnológico Itaipu (PTI).

A programação está recheada de novidades

Além das disputas, a programação também inclui apresentações de adestramento de cães, exposição de carros e motos antigas, campanhas de saúde e passeios de bicicleta pela Itaipu.

Também haverá um ponto de coleta de lixo eletrônico no local.

Como realizar a inscrição?

As inscrições serão feitas no dia do evento. Primordialmente, para participar é necessário trazer 2 quilos de alimentos.

Segundo o organizador do torneio e empregado da Divisão de Segurança Externa da Itaipu, José Augusto Fabri, em suma, o evento tem como objetivo conscientizar a comunidade sobre a correta destinação dos resíduos eletrônicos e ajudar entidades beneficentes com os alimentos doados pelas empresas apoiadoras e pela comunidade.

Em geral, além de divulgar os atrativos do Destino Iguaçu.

Desde o início do torneio, já foram recolhidos e destinados corretamente 36.503 quilos de resíduos eletrônicos e arrecadados 66.296 quilos de alimentos, ocasionalmente distribuídos a entidades assistenciais de Foz do Iguaçu.

Surpreendentemente para essa edição, já está confirmada a doação de seis toneladas de alimentos por 20 empresas parceiras.

Com o propósito de premiar, estão previstas cortesias para passeios na Itaipu Binacional, no Macuco Safari, no Katamaram, no Blue Park e no Dreams Park, café da manhã no Hotel Recanto Cataratas e jantar no Rafain Churrascaria Show.

O evento “Arremesso de Celular” tem a promoção da Associação Recreativa e Esportiva da Segurança Física (ARESF), com apoio do Lions Cataratas, Rotary Foz do Iguaçu Conexão e Rotary Santa Terezinha, entre outros.

Outrossim, o torneio faz parte do calendário das secretarias de turismo do Paraná e de Foz do Iguaçu.

Itaipu de bicicleta

No dia da competição de lançamento de celulares, realizar-se-á uma versão especial do passeio de bicicleta “Itaipu by Bike” nas dependências da usina.

O grupo se reunirá no Gramadão da Vila A às 7h, pois a saída para a usina está marcada para às 8h.

Para participar você deve se cadastrar no link https://webforms.pti.org.br/bikearremesso17setembro. A inscrição é de 2kg de alimento durável. Somente bicicletas do tipo “mountain bike” . A idade mínima para participar é 14 anos.