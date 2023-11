Boat Show em Foz

A versão inédita do maior evento do setor náutico brasileiro – Boat Show – será sediada em Foz do Iguaçu.

O Boat Show 2023 terá lugar pela primeira vez em água doce, de 23 a 26 de novembro, com o apoio da Itaipu Binacional.

Esta edição será histórica não só por ser a pioneira na região, mas também por marcar a primeira vez que será realizada em água doce.

O tradicional evento do setor náutico do Brasil foi liderado pelo departamento de Turismo de Itaipu, junto com o PTI e parceiros.

Sobre o Evento

O evento terá lugar no Iate Clube Lago de Itaipu (ICLI)

Além disso, contará com a participação de aproximadamente 30 marcas do mercado náutico nacional e internacional.

Os visitantes terão a oportunidade de realizar test drives em barcos de até 58 pés.

Além de desfrutar de uma variedade de outras embarcações, esportes aquáticos e atividades de entretenimento.

Haverá também uma ampla gama de produtos e serviços relacionados ao setor disponíveis para os interessados.

De acordo com Enio Verri, diretor-geral brasileiro da Itaipu, a Binacional vê no lago um grande potencial para impulsionar o turismo na região.

“Já desempenhamos um papel crucial no fortalecimento da pesca esportiva, gerando um ecossistema econômico dinâmico, abrangendo diversas profissões. Agora, nossa meta é maximizar a utilização do lago para atividades de lazer, entretenimento, esportes náuticos e turismo”

E complementa: “isso não apenas resultará na criação de empregos, mas também estimulará a economia, reforçará a segurança do lago e proporcionará uma ocupação positiva por meio do turismo”, afirma.

Santa Terezinha de Itaipu incentivou essa visão e um dos exemplos foi a instalação de um estaleiro localizado no Rio de Janeiro que atualmente emprega diretamente 42 pessoas.

Em Foz do Iguaçu, o ICLI possui uma fila de espera com 30 barcos procurando por espaço para atracar.

Enio conclui que o setor náutico gera empregos de alto padrão, causando um impacto significativo na economia, e demonstra um potencial impressionante de expansão.

Sobre o Congresso Náutica

Ao mesmo tempo que o Foz Internacional Boat Show está ocorrendo, também acontece o 8º Congresso Internacional Náutica, o principal evento sobre turismo náutico no Brasil.

Este evento técnico terá como foco promover e reconhecer o potencial turístico do Lago de Itaipu, situado na fronteira entre o Brasil e o Paraguai.

O Congresso visa disseminar boas práticas na gestão sustentável do turismo náutico e de pesca, criar redes de colaboração entre profissionais e empresas do setor, debater desafios e soluções para a preservação e restauração ambiental da região, e promover o crescimento econômico local através do turismo.

Aline Teigão de Albuquerque, gerente da Divisão de Iniciativas de Turismo de Itaipu, tem como objetivo consolidar a área próxima ao Lago de Itaipu como um destino de turismo náutico de águas doces.

De acordo com Aline, a região tem um grande potencial para o turismo e já possui alguns destinos bem estabelecidos nesse setor.

Fonte: Imprensa Itaipu Binacional.