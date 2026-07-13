Cataratas do Iguaçu registram vazão de 4,9 milhões de litros por segundo

As Cataratas do Iguaçu, localizadas no oeste do Paraná, registraram uma vazão impressionante de 4,9 milhões de litros d’água por segundo na manhã desta segunda-feira, 13 de julho. Esse volume representa mais de três vezes a média histórica do atrativo, que costuma ser de 1,5 milhão de litros por segundo.

O espetáculo das águas coincide com o início da temporada de inverno, atraindo milhares de turistas ao Parque Nacional do Iguaçu.

Previsão de estabilidade e fluxo hídrico

A tendência técnica é que a vazão apresente uma redução gradual ao longo do dia. De acordo com o monitoramento das equipes, a expectativa é que o volume do Rio Iguaçu se estabilize até o final desta semana. As previsões metereológicas não indicam chuvas significativas para a bacia do rio nos próximos dias, o que descarta, no momento, novos aumentos repentinos no fluxo.

Passarela da Garganta do Diabo segue aberta

Apesar da força das águas, a passarela com vista para a Garganta do Diabo e a Trilha das Cataratas permanecem abertas para visitação pública. A segurança dos visitantes é prioridade e o monitoramento do Rio Iguaçu é realizado de forma ininterrupta pelas equipes técnicas da Urbia+Cataratas, concessionária responsável pela gestão turística da unidade.

Alta visitação marca o período de férias de julho

O primeiro final de semana das férias de julho apresentou uma movimentação intensa. Entre os dias 11 e 12 de julho, sábado e domingo, mais de 20 mil pessoas visitaram o Patrimônio Mundial Natural.

Para atender à demanda crescente, o Parque Nacional do Iguaçu adotou um esquema especial de funcionamento:

Abertura antecipada: O parque abre diariamente às 8h até o dia 26 de julho.

O parque abre diariamente às 8h até o dia 26 de julho. Expectativa de público: A projeção é que mais de 200 mil visitantes passem pela unidade de conservação durante as férias.

Referência internacional em turismo sustentável

Administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o Parque Nacional do Iguaçu é um modelo em conservação e turismo sustentável. Recentemente, o atrativo foi reconhecido pelos usuários do Tripadvisor no Prêmio Best of the Best 2025, consolidando-se como a principal atração turística do Brasil e de toda a América Latina.