Love Iguassu 2026: Sunset nas Cataratas oferece experiência exclusiva e celebração da diversidade

O festival Love Iguassu chega à sua terceira edição com a proposta de transformar a percepção dos visitantes sobre um dos maiores patrimônios naturais do mundo. O ponto alto da programação, o Sunset nas Cataratas, promete um cenário reservado e emocionante no dia 24 de setembro, com ingressos limitados disponíveis apenas até o dia 8 de setembro.

Quando o Parque Nacional do Iguaçu encerra a visitação convencional, um grupo seleto de participantes terá acesso a um espetáculo fascinante. O pôr do sol refletido sobre as águas cria um ambiente cinematográfico, onde a força da natureza se une à celebração da liberdade e do respeito à diversidade.

Experiência sensorial e alta gastronomia

Muito além de um passeio contemplativo, o evento foi planejado para despertar sentimentos e promover a desconexão da rotina. Os participantes serão recebidos com um coquetel exclusivo e bebidas selecionadas, acompanhados pela trilha sonora do DJ João Castro, que assina a curadoria musical do entardecer.

A operação logística e turística conta com a expertise da Urbia Cataratas, concessionária do parque, garantindo que o evento siga rigorosos padrões de sustentabilidade e conservação ambiental. Segundo Alessandro Neumann, idealizador do festival, a intenção é criar memórias permanentes que unam a beleza natural à mensagem de inclusão.

Conforto e logística de alto padrão

Para assegurar a comodidade desde o início da experiência, o transporte oficial será realizado pela Neumann Operadora de Receptivo. O embarque dos passageiros ocorrerá pontualmente às 15h30, no Shopping Catuaí Palladium, oferecendo toda a estrutura necessária para um deslocamento seguro e tranquilo até as passarelas das quedas.

O embaixador do evento, Flavio Fusco, destaca que o Sunset é um privilégio raro. A oportunidade de observar as Cataratas do Iguaçu após o fechamento do parque permite uma conexão mais íntima com a paisagem, possibilitando inclusive a visualização do arco-íris durante o crepúsculo.

Compromisso com o impacto social

O Love Iguassu reafirma seu papel transformador ao destinar parte da renda obtida com a venda de ingressos para a Casa de Malhú. A organização, sediada em Foz do Iguaçu, atua desde 2016 no acolhimento e apoio à população LGBTQIA+, com foco prioritário em pessoas trans.

O apoio à ONG incentiva projetos de assistência social, cidadania e retorno aos estudos, conectando o entretenimento do festival ao fortalecimento da comunidade local e à promoção de oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Serviço do Evento: III Love Iguassu – Magia das Águas

As vagas para a experiência são limitadas e a aquisição antecipada é obrigatória para garantir a participação no Sunset.

Evento: III Love Iguassu – Magia das Águas

III Love Iguassu – Magia das Águas Data principal (Sunset): 24 de setembro de 2026

24 de setembro de 2026 Período do festival: 24 a 27 de setembro de 2026

24 a 27 de setembro de 2026 Prazo final para compra: Até 8 de setembro

Até 8 de setembro Ponto de encontro: Shopping Catuaí Palladium (saída às 15h30)

Shopping Catuaí Palladium (saída às 15h30) Realização: Neumann Operadora e Receptivo

Para mais informações e reservas, os interessados podem acessar o site oficial do Love Iguassu, o perfil no Instagram @loveiguassu ou entrar em contato pelos telefones +55 (45) 3028-2100 e (45) 99963-0040.