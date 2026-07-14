Foz do Iguaçu promove mutirão de vacinação contra a gripe neste sábado (18)

A Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu realiza, neste sábado (18), uma ação intensiva para ampliar a cobertura vacinal contra a influenza. O mutirão acontece em cinco Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com atendimento das 8h às 12h, visando facilitar o acesso de moradores que possuem dificuldade de comparecer às unidades durante os dias úteis.

Atualmente, a vacina está disponível para toda a população iguaçuense, sendo aplicada enquanto houver doses em estoque. As unidades participantes desta mobilização são: São João, Três Bandeiras, Lagoa Dourada, Três Lagoas e Sol de Maio.

Cenário epidemiológico e a importância da imunização

A iniciativa surge em um período crítico para a saúde pública local. Dados da Secretaria Municipal apontam que o município já registrou 597 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) apenas em 2026. A gravidade da situação é evidenciada pelo número de óbitos, que já somam 56 vítimas na cidade.

Um ponto de atenção destacado pelas autoridades sanitárias é a baixa adesão vacinal entre os pacientes graves: do total de internados por SRAG, 393 pessoas não haviam recebido o imunizante contra a gripe. A vacinação permanece como a ferramenta mais eficaz para evitar complicações, reduzir internações e salvar vidas, especialmente nos grupos de maior risco.

Documentação e atualização de rotina

Para ser vacinado, o cidadão deve apresentar apenas um documento oficial com foto. Embora não seja obrigatória para a dose contra a gripe, a apresentação da carteira de vacinação é recomendada para que os profissionais de saúde possam avaliar e atualizar outras vacinas do calendário nacional que eventualmente estejam em atraso.

Além da proteção contra a influenza, o mutirão é uma oportunidade para que a comunidade regularize a situação vacinal completa, fortalecendo a barreira imunológica de toda a região.