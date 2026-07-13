Inep divulga resultado final da primeira etapa do Revalida 2026/1

Os médicos formados no exterior que participaram da primeira fase do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2026/1 já podem consultar o desempenho definitivo. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou o resultado final da etapa teórica, encerrando oficialmente a primeira fase do processo.

A consulta ao desempenho individual deve ser realizada exclusivamente pelo Sistema Revalida, mediante login com a conta Gov.br. Além da nota final, os candidatos também podem acessar os pareceres referentes aos recursos apresentados contra o resultado preliminar, garantindo transparência em todo o processo de correção.

🔗 Consulta ao Sistema Revalida (Página do Participante):

https://revalida.inep.gov.br/revalida/

🔗 Notícia oficial do Inep sobre a divulgação dos resultados:

https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/revalida/revalida-2026-1-divulgados-o-resultado-da-primeira-etapa-e-o-gabarito-definitivo

Também foi disponibilizado o gabarito definitivo da prova objetiva, juntamente com o resultado da análise da documentação comprobatória de conclusão do curso, conforme previsto no edital.

A aprovação nesta primeira etapa exige que o participante alcance a nota mínima estabelecida pelo Inep e tenha a documentação acadêmica aprovada. Os candidatos que cumpriram esses requisitos estão habilitados para a próxima fase do exame.

Próximo desafio: Prova de Habilidades Clínicas

Com a homologação do resultado da etapa teórica, o cronograma do Revalida avança para a Prova de Habilidades Clínicas, segunda e última fase do exame.

Nesta etapa, os participantes são avaliados em situações práticas simuladas, nas quais precisam demonstrar conhecimentos técnicos, capacidade de comunicação e tomada de decisão em diferentes cenários de atendimento. As avaliações abrangem as cinco grandes áreas da medicina:

Clínica Médica

Cirurgia Geral

Ginecologia e Obstetrícia

Pediatria

Medicina de Família e Comunidade

Somente após a aprovação nas duas etapas o médico poderá solicitar a revalidação do diploma e, posteriormente, obter o registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), requisito obrigatório para exercer a profissão no Brasil.

Foz do Iguaçu concentra grande comunidade de estudantes de Medicina

A divulgação dos resultados do Revalida desperta grande interesse em Foz do Iguaçu, cidade que se consolidou como um dos principais polos de estudantes brasileiros que cursam Medicina no Paraguai, especialmente em Ciudad del Este, Presidente Franco, Minga Guazú e Hernandarias.

Todos os anos, milhares de acadêmicos atravessam diariamente a Ponte Internacional da Amizade para frequentar universidades paraguaias. Após a conclusão do curso, muitos retornam ao Brasil e têm no Revalida o principal caminho para validar o diploma e conquistar o direito de exercer a medicina em território nacional.

Por essa característica de cidade de fronteira, Foz acompanha de perto cada edição do exame, já que um número significativo de profissionais da região depende da aprovação para ingressar oficialmente no mercado de trabalho brasileiro.

Os candidatos devem permanecer atentos ao portal oficial do Inep para acompanhar o cronograma da segunda fase, incluindo o período de inscrições, divulgação dos locais de prova e demais orientações.