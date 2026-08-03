Codefoz debate nova licitação do transporte coletivo em Foz do Iguaçu nesta segunda-feira

A futura concessão do serviço de ônibus em Foz do Iguaçu será o tema central da plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codefoz) nesta segunda-feira, dia 3 de agosto. O encontro acontece às 16h, no auditório da ACIFI, e é aberto à participação de toda a comunidade, com opção de acompanhamento virtual.

O modelo proposto pela prefeitura para o novo contrato de transporte público será o único item da pauta. A intenção é promover um diálogo direto entre o poder público, o setor técnico e a sociedade civil antes do avanço do processo licitatório.

Detalhamento técnico e ritos institucionais

A abertura da sessão será conduzida pelo prefeito e presidente de honra do conselho, general Joaquim Silva e Luna, ao lado de Marcelo Brito, presidente do Codefoz. Os ritos institucionais do encontro ficarão sob a responsabilidade de Jin Bruno Petrycoski, secretário da mesa diretora e titular da Secretaria Municipal de Turismo.

O detalhamento da modelagem projetada para o transporte coletivo será apresentado por Robson Lima Souza, técnico do Instituto de Transportes e Trânsito (Foztrans). A explanação tem como base os estudos técnicos desenvolvidos pela Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas (Fepese).

Durante a apresentação, serão expostos pontos fundamentais da nova concessão, como a estrutura operacional prevista, o volume de investimentos necessários e as diretrizes que nortearão o sistema nos próximos anos.

Participação da sociedade e sugestões

Após a apresentação técnica do Foztrans, o espaço será aberto para manifestações de conselheiros e representantes de diversas entidades. Este momento é dedicado ao esclarecimento de dúvidas, apresentação de sugestões e questionamentos sobre a proposta da gestão municipal.

O objetivo principal da reunião é ampliar o debate público e colher subsídios de usuários e lideranças locais. De acordo com Marcelo Brito, assegurar um serviço eficiente, planejado e com custo adequado é uma demanda prioritária da sociedade iguaçuense.

Impacto a longo prazo na cidade

O presidente do Codefoz ressalta que a futura licitação resultará em um contrato de longa duração, o que exige cautela e análise criteriosa. O transporte público não afeta apenas o passageiro diário, mas influencia a organização urbana, a qualidade de vida da população e a saúde do erário.

Este debate público é visto como uma oportunidade valiosa para que a sociedade avalie a modelagem e proponha ajustes necessários. Erros na fase de planejamento podem gerar problemas estruturais difíceis de corrigir no futuro.

Serviço: Plenária do Codefoz

Data: 3 de agosto (segunda-feira)

3 de agosto (segunda-feira) Horário: 16h

16h Local: Centro Integrado de Desenvolvimento Regional (CID) – sede da ACIFI

Centro Integrado de Desenvolvimento Regional (CID) – sede da ACIFI Endereço: Rua Padre Montoya, 490, Centro

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