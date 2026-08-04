Visit Iguassu participa do 10º UNECongresso em Florianópolis

Entidade esteve presente no principal encontro nacional dedicado ao fortalecimento dos Convention & Visitors Bureaus e participou de três painéis estratégicos

O Visit Iguassu participou, entre os dias 27 e 30 de julho de 2026, do 10º UNECongresso, realizado no Costão do Santinho Resort, em Florianópolis, Santa Catarina.

Promovido pela Unedestinos, União Nacional de CVBs e Entidades de Destinos, o evento reuniu dirigentes e profissionais ligados ao marketing turístico, à captação de eventos e ao desenvolvimento dos destinos brasileiros.

O Visit Iguassu foi representado pelo presidente Wolney Biesdorf, pelo conselheiro da entidade e conselheiro fiscal da Unedestinos, Felipe Gonzalez, e pela diretora executiva Elaine Tenerello.

Evento reuniu representantes de 42 destinos

Com o tema “Turismo em Movimento: o poder dos Eventos, das Experiências e das Conexões na geração de Negócios”, a 10ª edição do UNECongresso reuniu mais de 100 participantes de 42 destinos do Brasil, além de representantes de entidades e empresas nacionais e internacionais do setor de turismo.

A programação destacou o papel estratégico dos eventos, do turismo de lazer e das relações institucionais e comerciais na geração de negócios e no fortalecimento dos destinos.

Durante o encontro, os participantes trocaram experiências, conheceram soluções inovadoras, compartilharam boas práticas de gestão e marketing de destinos e discutiram novas alianças e oportunidades para a cadeia produtiva do turismo.

Visit Iguassu participou de três painéis

A diretora executiva do Visit Iguassu, Elaine Tenerello, participou de três painéis ao longo da programação. Nos encontros, ela compartilhou experiências e estratégias desenvolvidas pela entidade para a promoção do Destino Iguaçu.

Competitividade e desenvolvimento dos destinos

No dia 28 de julho, Elaine participou do painel “Competitividade e Desenvolvimento dos Destinos: como os CVBs podem atuar na atração de investimentos?”

O debate abordou o acesso a fontes de financiamento, a articulação com bancos de desenvolvimento e a criação de projetos estruturantes para os destinos.

Incentive Travel

No dia 29 de julho, a diretora executiva integrou o painel “Incentive Travel / Viagens de Incentivo”, que apresentou oportunidades para destinos brasileiros preparados para receber esse perfil de cliente.

Posicionamento de destinos e estratégias B2B

Ainda no dia 29, Elaine participou do painel “Posicionamento de Destinos e Estratégias B2B”.

A discussão tratou de temas como presença comercial, reputação, produção de conteúdo e relacionamento com o mercado.

A participação no 10º UNECongresso reforçou o compromisso do Visit Iguassu com a inovação e com a construção de conexões capazes de ampliar a competitividade, atrair eventos e gerar novas oportunidades para o Destino Iguaçu.

Participação fortalece atuação institucional

O conselheiro do Visit Iguassu e conselheiro fiscal da Unedestinos, Felipe Gonzalez, destacou a importância da edição comemorativa do congresso. “O Visit Iguassu integra a Unedestinos desde a criação da entidade, que completou dez anos. Esta edição comemorativa marcou um momento muito importante para o turismo nacional, ao unir destinos e fortalecer uma representatividade de destaque nas discussões sobre os principais temas do setor turístico do país.” Para o presidente do Visit Iguassu, Wolney Biesdorf, a participação no UNECongresso fortaleceu a atuação institucional da entidade e ampliou a troca de experiências com lideranças do turismo nacional. “Estar presente no 10º UNECongresso foi uma oportunidade importante para compartilhar conhecimentos, fortalecer parcerias e acompanhar as principais tendências do setor. O encontro contribuiu para o aprimoramento da gestão dos destinos e para agregar valor e conhecimento através do compartilhamento das melhores práticas que os Conventions do Brasil desenvolvem junto aos seus associados e ao mercado, potencializando seus destinos. Também foi uma oportunidade para compartilhar as experiências do Visit Iguassu em um ambiente de muita troca e aprendizado.”