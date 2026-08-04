Sebrae/PR promove capacitação para lideranças em Foz do Iguaçu

Programa Lidere oferece quatro dias de imersão, mentorias e sessões de coaching para empresários, gestores e profissionais que já exercem funções de liderança

Ser um líder assertivo é fundamental para o desenvolvimento estratégico dos pequenos negócios. Com esse propósito, o Sebrae/PR promove o Programa Lidere, capacitação voltada a micro e pequenos empreendedores, gestores, gerentes, líderes de equipes e profissionais que desejam aperfeiçoar suas competências de liderança.

A primeira turma será realizada em Foz do Iguaçu, com encontros imersivos nos dias 21 e 22 de setembro e 05 e 06 de outubro. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo link: https://w.app/br0h17.

Formação de líderes para pequenos negócios

O programa foi criado para atender a uma necessidade cada vez mais presente nas empresas: formar líderes capazes de conduzir pessoas com estratégia, inteligência emocional e foco em resultados.

A metodologia certificada combina desenvolvimento comportamental com ferramentas práticas de gestão. Ao longo da jornada, os participantes terão acesso a workshops, mentorias e sessões de coaching individual conduzidas por especialistas do Sebrae/PR.

Para o consultor do Sebrae/PR, Felipe Fernandes, investir na formação de lideranças contribui diretamente para o crescimento das empresas. “O Lidere é voltado para pessoas que já exercem algum papel de liderança e tem como propósito desenvolver uma liderança orientada para resultados, trabalhando autoconhecimento, alta responsabilidade e ferramentas que tornam a atuação do líder mais eficaz. Empresas crescem quando suas lideranças crescem”, afirma. Autoconhecimento e desenvolvimento de competências

Durante a capacitação, os participantes utilizarão o Assessment Comportamental Facet5, ferramenta que contribui para ampliar o autoconhecimento e identificar potencialidades individuais.

O conteúdo também aborda competências importantes para a gestão de equipes e negócios, como: autoliderança;

fortalecimento de relacionamentos;

influência positiva sobre as equipes;

delegação de atividades;

engajamento de pessoas;

gestão estratégica dos negócios. Programação do Programa Lidere

A formação será dividida em duas etapas presenciais.

Primeiro módulo: Autoliderança

O primeiro workshop terá como foco o desenvolvimento da autoliderança e será seguido por uma sessão presencial de coaching.

Segundo módulo: Liderança para Resultados

O segundo encontro abordará a liderança orientada para resultados e contará com quatro sessões de coaching realizadas com especialistas do Sebrae/PR.

A proposta é oferecer uma experiência prática e personalizada para empresários e gestores que desejam transformar a maneira como conduzem suas equipes, fortalecendo competências que impactam o desempenho das pessoas e a competitividade das empresas.

Serviço

Programa: Lidere

Cidade: Foz do Iguaçu (PR)

Datas: 21 e 22 de setembro; 05 e 06 de outubro

Público-alvo: micro e pequenos empreendedores, gestores, gerentes, líderes de equipes, diretores, presidentes e profissionais que já exercem funções de liderança

Inscrições: https://w.app/br0h17