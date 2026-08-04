Evento debate o desperdício do feminino nas empresas

A falta de reconhecimento da potência feminina pode limitar resultados, lideranças e oportunidades dentro das empresas. Esse será o tema do encontro “O Desperdício do Feminino nas Empresas”, marcado para o dia 6 de agosto, às 19h.

A importância da liderança feminina no ambiente corporativo

Mulheres sustentam resultados, lideram equipes, enfrentam desafios e contribuem para manter negócios em movimento. Apesar disso, muitas ainda encontram barreiras invisíveis que restringem sua influência, seu crescimento profissional e sua participação estratégica nas organizações.

A proposta do encontro é promover uma reflexão sobre o impacto dessas barreiras e discutir como empresas, lideranças e profissionais de Recursos Humanos podem reconhecer e aproveitar melhor o potencial feminino.

Programação e informações do evento

O encontro será realizado no Auditório do Edifício Torre Marechal, localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 960.

A conversa será conduzida por: Aracelli Bianchin , consultora especializada em liderança e cultura organizacional;

, consultora especializada em liderança e cultura organizacional; Morena Silveira, advogada especialista em Direito das Famílias e Sucessões, mestre e doutoranda pela Unioeste. O evento é destinado a empresárias, líderes e profissionais de Recursos Humanos interessados em ampliar o debate sobre liderança feminina, cultura organizacional e desenvolvimento profissional.

Inscrições e entrada solidária

As inscrições podem ser realizadas pelo link:

bit.ly/4vONBki

A entrada será solidária, mediante a doação de um pacote de fralda adulta, tamanho P. As doações serão destinadas à Casa Abrigo.

O evento é uma realização da Ponte Desenvolvimento e de Morena Silveira Advogada.