Rafain Palace promove Experience Days com show de Alexandre Pires e desconto para moradores de Foz do Iguaçu

Evento será realizado entre 21 e 23 de agosto e reúne hospedagem, música ao vivo, gastronomia e lazer em um pacote exclusivo

O Rafain Palace Hotel & Convention realiza, entre os dias 21 e 23 de agosto de 2026, o Experience Days, um fim de semana especial que combina hospedagem, gastronomia e entretenimento em um só pacote.

Moradores de Foz do Iguaçu terão acesso a uma condição exclusiva para participar do evento, que inclui atrações musicais, jantar especial e programação completa de lazer.

Show de Alexandre Pires abre a programação

A programação começa na sexta-feira, dia 21 de agosto, com o show de Alexandre Pires, um dos nomes mais consagrados da música popular brasileira.

O cantor sobe ao palco a partir das 23h, em uma apresentação exclusiva. Conhecido por sucessos que marcaram gerações, Alexandre Pires tem uma carreira reconhecida em todo o país.

Durante o show, os participantes terão acesso a open bar, com cervejas, whisky, espumantes, vinhos e bebidas não alcoólicas.

Jantar do Chef Edi Dagrê terá tentativa de recorde

No sábado, dia 22 de agosto, o Experience Days contará com o jantar “Oscar da Gastronomia”, assinado pelo Chef Edi Dagrê, conhecido como “o caçador de recordes”.

Durante a noite, o chef tentará bater o recorde do maior filé Wellington do mundo. A tentativa será acompanhada por uma auditoria da Ranking Brasil.

O jantar também terá menu especial, open bar e música ao vivo.

Pacote inclui hospedagem e programação completa

Ao longo dos três dias, os hóspedes poderão aproveitar experiências de música, gastronomia, bem-estar e lazer no Rafain Palace.

O Experience Days será realizado no regime “Rafain Inclusive”, que vai além do modelo All Inclusive. O pacote inclui: Hospedagem no Rafain Palace Hotel & Convention;

Ingressos para o show de Alexandre Pires;

Jantar assinado pelo Chef Edi Dagrê;

Programação completa de gastronomia e lazer. Participantes concorrem a visita ao camarim

Todos os participantes que adquirirem o Experience Days concorrerão a duas vagas exclusivas para visitar o camarim de Alexandre Pires.

A oportunidade permitirá que os ganhadores fiquem cara a cara com o cantor durante o evento.

Serviço

Evento: Experience Days

Período: 21 a 23 de agosto de 2026, de sexta-feira a domingo

Local: Rafain Palace Hotel & Convention

Endereço: Avenida Olímpio Rafagnin, 2357, Foz do Iguaçu (PR)

Informações e reservas: (45) 3520-9494