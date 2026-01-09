Durante o mês de janeiro, o Eco Park Foz convida crianças e famílias para viverem uma experiência única de aprendizado, diversão e contato direto com a natureza com a Colônia de Férias – Eco Aventureiros. A programação especial foi pensada para despertar a curiosidade infantil, estimular o respeito pelos animais e fortalecer a conexão com o meio ambiente, tudo de forma lúdica e interativa.

As atividades acontecem nos finais de semana dos dias 10 e 11, 17 e 18, 24 e 25 de janeiro, sempre das 14h às 17h, oferecendo uma imersão no universo da ciência, da conservação ambiental e do bem-estar animal. Ao longo da programação, as crianças poderão desvendar histórias do mundo animal, explorar a ciência de forma divertida, seguir pistas e pegadas selvagens, participar da criação de enriquecimentos ambientais, observar comportamentos naturais e conhecer de perto o trabalho com aves de rapina e outros animais do parque. A experiência inclui ainda um momento especial para um delicioso lanche.

Voltada para crianças de 4 a 12 anos, a colônia é conduzida por educadores ambientais, garantindo atividades seguras, educativas e interativas. A proposta segue o conceito de “aprender brincando”, permitindo que os pequenos vivenciem mini profissões ligadas à ciência, à biologia, à veterinária e ao cuidado com os animais, estimulando valores como empatia, responsabilidade e consciência ambiental.

A programação de janeiro é dividida em três finais de semana temáticos. Nos dias 10 e 11, as crianças se tornam Mini Veterinários e Mini Cientistas, aprendendo sobre os cuidados básicos com os animais e como a ciência contribui para a proteção da natureza. Nos dias 17 e 18, é a vez do Mini Aventureiro e Mini Biólogo, explorando o parque, observando a fauna e entendendo o papel de cada espécie nos ecossistemas. Já nos dias 24 e 25, a experiência é de Mini Falcoeiro e Mini Cuidador de Animais, com uma imersão no universo das aves de rapina e nas práticas de manejo, conservação e bem-estar animal.

Segundo Ana Carolina, gerente de Educação Ambiental e Experiências do Visitante, a iniciativa busca combater a desconexão das crianças com a natureza. “Existe uma síndrome de desconexão com a natureza, e o Eco Park Foz atua trazendo as crianças para perto dela. É incrível ver como elas aprendem, se interessam pelo cuidado dos animais, interagem entre si e se divertem ao mesmo tempo”, destaca.

Com essa programação especial, o Eco Park Foz reforça seu compromisso com a educação ambiental e oferece experiências que unem lazer, conhecimento e memórias inesquecíveis para toda a família. Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos pelo site oficial.

📍 O Eco Park Foz está localizado na Rodovia das Cataratas, ao lado do Complexo Dreams Park Show, a menos de 15 minutos do centro de Foz do Iguaçu.

🌐 Informações e ingressos: www.dreamsecopark.com.br

📞 SAC: 0800 200 2019