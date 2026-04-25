Grupo Capitão, de Foz do Iguaçu, ganha destaque nacional no Pequenas Empresas & Grandes Negócios da Globo

Rede de bares fundada em Foz do Iguaçu foi destaque em reportagem nacional da PEGN ao apresentar estratégia de R$ 500 mil para transformar a tríplice fronteira em polo de entretenimento durante a Copa de 2026

O empreendedorismo de Foz do Iguaçu voltou a ganhar projeção nacional. O Grupo Capitão, rede de bares fundada na cidade pelo empresário Nilton Pedro Raffagnin, foi destaque em reportagem da Pequenas Empresas & Grandes Negócios (PEGN), uma das principais vitrines do empreendedorismo brasileiro, em publicação de alcance nacional da Globo.

A matéria destacou a estratégia ousada do grupo iguaçuense para a Copa do Mundo de 2026. Com investimento de R$ 500 mil, o Grupo Capitão quer transformar a tríplice fronteira em um grande polo de entretenimento durante o Mundial, conectando torcedores de Brasil, Paraguai e Argentina em uma experiência integrada entre as 12 unidades da rede — seis em Foz do Iguaçu e seis em Ciudad del Este.

Fundado em 1999 por Nilton Raffagnin e Isabel Salvatti, o Grupo Capitão nasceu em Foz do Iguaçu e se consolidou como uma das marcas mais conhecidas da gastronomia e do entretenimento regional. O empresário apostou cedo em um modelo que unia gastronomia, transmissão esportiva e experiência de público em um só lugar — uma proposta que hoje ganha escala e reconhecimento nacional.

Empresa de Foz do Iguaçu aposta na Copa 2026 para crescer 25%

Na reportagem publicada pela PEGN, Nilton relembra que a relação do grupo com grandes eventos esportivos começou ainda no fim dos anos 1990, quando investiu em tecnologia de transmissão para atrair o público. A estratégia deu resultado e ajudou a consolidar o posicionamento da marca como referência em entretenimento esportivo na fronteira.

Agora, para a Copa do Mundo de 2026, o plano é ainda mais ambicioso. O Grupo Capitão projeta receber 100 mil pessoas durante os 45 dias de competição e elevar o faturamento em 25% no período.

Para alcançar a meta, a empresa está reforçando a operação com reformas estruturais, modernização logística, redução estratégica do cardápio para ganho de agilidade e ações de marketing voltadas à experiência do torcedor.

Entre os principais investimentos está a instalação de um painel de LED de nove metros por três na unidade principal, pensado para criar uma experiência imersiva durante os jogos. O grupo também prepara transmissões simultâneas entre as casas de Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, com comentaristas ao vivo integrando o público dos dois países em tempo real.

Destaque nacional reforça força do empreendedorismo de Foz

A presença do Grupo Capitão em uma reportagem nacional da Pequenas Empresas & Grandes Negócios reforça a força do empreendedorismo de Foz do Iguaçu e evidencia o potencial de empresas da cidade em conquistar relevância no cenário nacional.

Mais do que um reconhecimento ao grupo empresarial, o destaque mostra como negócios nascidos em Foz do Iguaçu têm se consolidado com inovação, visão estratégica e capacidade de escalar operações mesmo fora dos grandes centros.

O caso do Grupo Capitão também reforça o potencial da tríplice fronteira como ambiente fértil para negócios criativos, escaláveis e conectados ao turismo, à gastronomia e ao entretenimento — setores em que Foz do Iguaçu segue ampliando sua presença e protagonismo no Brasil.

Veja o Link da Pegn

https://revistapegn.globo.com/marketing-vendas/noticia/2026/04/grupo-de-bares-investe-r-500-mil-para-unir-torcedores-na-fronteira-brasil-paraguai-na-copa-2026.ghtml