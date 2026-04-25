Fernando e Sorocaba trazem o evento Churrasco On Fire de volta a Foz do Iguaçu

Pelo segundo ano consecutivo, o Blue Park será o cenário de uma experiência que une música sertaneja e alta gastronomia. No dia 30 de maio, Foz do Iguaçu recebe o Churrasco On Fire, evento assinado pela dupla Fernando & Sorocaba que já se consolidou como referência de entretenimento no Brasil.

O festival promete transformar o destino turístico em um ponto de encontro para quem busca um espetáculo vibrante aliado a um serviço gourmet exclusivo.

Show exclusivo e imersão musical

A grande atração da noite é o show de Fernando & Sorocaba, com duração prevista de três horas. Conhecida pela performance envolvente e repertório repleto de sucessos, a dupla traz a energia que já percorreu mais de 75 cidades brasileiras.

Diferente de apresentações convencionais, o formato do Churrasco On Fire permite uma interação maior entre os artistas e o público, criando um ambiente dinâmico e festivo.

Gastronomia premium com open food de cortes nobres

O diferencial do evento reside na sofisticação de sua culinária. O público terá acesso a um sistema de open food com um cardápio rigorosamente selecionado. Entre as opções preparadas por especialistas, destacam-se:

Picanha e bife ancho

Chorizo

Costela tradicional

A proposta é oferecer uma experiência sensorial completa, onde o aroma do churrasco de excelência se mistura aos grandes clássicos do sertanejo enquanto o sol se põe no Blue Park.

Tradição e ingressos para o Churrasco On Fire

Com um histórico de mais de 140 edições realizadas, o projeto volta a Foz do Iguaçu reafirmando sua força no calendário de eventos do Paraná. A estrutura foi planejada para garantir conforto e qualidade tanto no atendimento gastronômico quanto na visibilidade do palco.

As entradas para esta edição especial já estão disponíveis. Os interessados podem garantir o acesso através do canal oficial de vendas, acessível por meio deste link.

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