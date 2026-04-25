Parque das Aves celebra Dia de Salvar os Sapos com ação sobre anfíbios da Mata Atlântica

O Parque das Aves promove uma exposição especial em celebração ao Dia de Salvar os Sapos (Save the Frogs Day). Com o tema “Os Habitantes Invisíveis da Mata Atlântica: A Importância dos Anfíbios”, a atividade ocorre no dia 28 de abril, das 9h às 16h, convidando os visitantes a descobrirem o papel vital desses animais no equilíbrio dos ecossistemas brasileiros.

O papel ecológico dos anfíbios no ecossistema

Durante a ação, o público poderá compreender como sapos, rãs e pererecas atuam no controle de insetos e na manutenção das cadeias alimentares. Por possuírem pele permeável e dependência de umidade, esses animais funcionam como verdadeiros indicadores da saúde ambiental. Sensíveis a poluição e mudanças climáticas, a presença ou ausência dessas espécies sinaliza rapidamente o nível de degradação de um habitat.

Segundo Gabriela Possato, supervisora pedagógica de Educação para Conservação, sensibilizar o visitante sobre espécies que muitas vezes passam despercebidas é um passo fundamental para fortalecer a proteção da biodiversidade.

Desafios de conservação na Mata Atlântica

Muitas espécies de anfíbios da Mata Atlântica são endêmicas, ou seja, não existem em nenhum outro lugar do planeta. Atualmente, elas enfrentam sérias ameaças devido ao desmatamento e à perda de habitat.

A iniciativa do Parque das Aves busca ampliar o conhecimento sobre esses impactos e está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especificamente ao ODS 4 (Educação de Qualidade) e ao ODS 15 (Vida Terrestre).

Projeto Perereca-rústica e o compromisso institucional

A programação também dá visibilidade ao Projeto Perereca-rústica, uma parceria entre o Parque das Aves, o Zoológico de São Paulo, a Universidade Federal de Santa Maria e o RAN/ICMBio.

A perereca-rústica (Pithecopus rusticus) é um anfíbio pequeno e discreto que depende de ambientes extremamente preservados para sobreviver. Os esforços de conservação fazem parte de um Plano de Ação Nacional focado em proteger espécies ameaçadas de extinção na região Sul do Brasil.

Estrutura e lazer: Acessibilidade na trilha

Para garantir que a imersão na natureza seja inclusiva, o Parque das Aves conta com uma trilha pavimentada de aproximadamente 2 quilômetros. O percurso é contínuo e sem barreiras, facilitando a circulação de:

Cadeiras de rodas (disponíveis para empréstimo)

Carrinhos de bebê (disponíveis para aluguel)

Visitantes com mobilidade reduzida

A caminhada é realizada sob a sombra da floresta nativa, permitindo um ritmo contemplativo para a observação das aves e o contato direto com a biodiversidade local.

Gastronomia com propósito e sabor local

A experiência no Parque é complementada pelo seu Complexo Gastronômico, que utiliza ingredientes frescos de produtores regionais. As opções estão divididas em três pontos estratégicos:

Restaurante Sabores da Floresta: Oferece pratos completos, incluindo opções vegetarianas, veganas e receitas com PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais). Bistrô da Mata: Localizado no meio da trilha, é ideal para pausas rápidas com sucos, chás e lanches artesanais. Café da Praça: Situado na saída do atrativo, focado em cafés, sanduíches e praticidade.

Ao consumir nos estabelecimentos do Parque, o visitante apoia diretamente os projetos de conservação e o acolhimento de animais resgatados, contribuindo para a continuidade de uma história que já soma 31 anos de atuação em Foz do Iguaçu.

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