Profissão Repórter Procura: Estudantes do Paraná têm chance de projeção nacional no Fantástico

Estudantes de Jornalismo do Paraná têm uma oportunidade única de levar suas vozes e talento para as telas de todo o Brasil. A Globo abriu as inscrições para o quadro Profissão Repórter Procura, uma iniciativa que faz parte da Academia LED Globo – Jornalismo na Universidade. Com o apoio da RPC, o projeto busca atrair universitários paranaenses para uma experiência de mentoria exclusiva com um dos maiores nomes da área: Caco Barcellos.

O vencedor da seleção terá o privilégio de vivenciar a rotina do setor de jornalismo da emissora, aprendendo na prática os desafios e as recompensas da profissão.

Mentoria com Caco Barcellos e visibilidade nacional

O projeto será exibido no segundo semestre de 2026. A dinâmica prevê que Caco Barcellos treine pessoalmente seis estudantes selecionados. O público poderá acompanhar o desenvolvimento desses jovens profissionais em cinco episódios, que mostrarão muito mais do que a reportagem final.

O quadro promete revelar os bastidores do fazer jornalístico, expondo imprevistos, escolhas editoriais críticas e a pressão do tempo. É uma vitrine real sobre como se constrói uma narrativa relevante em um dos programas mais prestigiados da televisão brasileira.

Quem pode participar e como se inscrever

A RPC reforça que a oportunidade é voltada para alunos que estejam cursando o último ano da graduação em Jornalismo. Além da formação escolar, os candidatos precisam atender aos seguintes requisitos:

Ter mais de 18 anos de idade.

Ter disponibilidade para gravações em julho de 2026, nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo.

Produzir uma reportagem inédita sobre manifestações culturais brasileiras (culinária, folclore, dança, música, entre outros).

Um ponto importante para os interessados é a acessibilidade técnica: o material pode ser gravado inteiramente com um celular, em formato horizontal, sem a necessidade de equipamentos profissionais. O foco da avaliação será o olhar jornalístico e a capacidade narrativa do estudante.

Etapas do processo seletivo e critérios de avaliação

O caminho até o Fantástico será dividido em fases rigorosas. Inicialmente, 20 inscritos serão selecionados para entrevistas e um pitching diretamente com Caco Barcellos e a equipe da Globo. Após essa etapa, apenas seis avançam para a fase final televisionada.

A cada programa, um participante deixará a disputa. O corpo de jurados e mentores baseará a decisão em critérios técnicos e sensíveis, como:

Relevância da pauta escolhida. Construção da narrativa. Decisões tomadas durante o trabalho de campo. Sensibilidade na abordagem das histórias e dos personagens.

As inscrições para o Profissão Repórter Procura devem ser realizadas pelo site movimentoled.com.br até o dia 10 de maio.