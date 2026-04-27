Dia das Mães: Shopping Catuaí Palladium promove campanha focada em conexões reais

O Shopping Catuaí Palladium convida o público de Foz do Iguaçu e região a celebrar o Dia das Mães 2026 com um propósito especial: valorizar as relações genuínas e o tempo de qualidade. Em uma era dominada por interações digitais, a campanha deste ano propõe uma pausa para priorizar vínculos afetivos e a presença concreta entre mães e filhos.

O conceito central da ação, traduzido pelo slogan “O amor pode ser mais real”, reforça que o afeto se fortalece na convivência, na escuta e no cuidado diário.

Promoção Compre e Ganhe presenteia consumidores

Além do apelo emocional, o shopping lança uma ação promocional exclusiva no formato Compre e Ganhe. A iniciativa busca premiar a fidelidade dos clientes em uma das datas mais significativas para o varejo nacional.

A mecânica da promoção funciona da seguinte forma:

A cada R$ 400 em compras nas lojas participantes, o consumidor tem direito a um brinde.

nas lojas participantes, o consumidor tem direito a um brinde. O presente é um conjunto de melamina , composto por uma saladeira e dois talheres (garfo e colher) nas cores preto e branco.

, composto por uma saladeira e dois talheres (garfo e colher) nas cores preto e branco. A participação é limitada a um brinde por CPF, conforme as diretrizes do regulamento oficial.

A campanha tem início nesta sexta-feira, 24 de abril, e segue até o dia 8 de maio, ou enquanto durarem os estoques de brindes.

Atendimento e posto de trocas

Para garantir o brinde, os clientes devem apresentar seus cupons fiscais no Posto de Trocas, localizado no Piso L1, em frente à loja Beagle. O horário de atendimento para trocas é das 10h às 21h. Todas as informações detalhadas e a lista de lojas aderentes podem ser consultadas no site oficial do empreendimento.

Detalhes do Serviço

Evento: Promoção de Dia das Mães Catuaí Palladium.

Promoção de Dia das Mães Catuaí Palladium. Mecânica: R$ 400 em compras = 1 conjunto de melamina (saladeira e talheres).

R$ 400 em compras = 1 conjunto de melamina (saladeira e talheres). Prazo: Até 8 de maio de 2026 (ou fim do estoque).

Até 8 de maio de 2026 (ou fim do estoque). Local: Piso L1, em frente à Beagle.

Sobre o Shopping Catuaí Palladium

Localizado no principal corredor turístico de Foz do Iguaçu, na Avenida das Cataratas, o Catuaí Palladium consolidou-se como um dos maiores centros de compras do Paraná. O shopping é fruto da união entre o Grupo Tacla e o Grupo Catuaí, referências no setor imobiliário e de varejo.

O empreendimento destaca-se pelo seu mix diversificado que une moda, gastronomia e serviços. É o único shopping do Brasil a abrigar três Free Shops terrestres: Cellshop Duty Free, Paris Duty Free e Dufry. Além disso, oferece conveniências como o cinema Cinemark, postos das polícias Civil e Federal, e uma praça de alimentação com vista panorâmica, incluindo marcas como o Outback Steakhouse.