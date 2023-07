Complexo terapêutico Infanto Juvenil

Foi inaugurado nesta quarta-feira (26) em Foz do Iguaçu o Complexo Terapêutico Infantojuvenil Padre Arturo Paoli, na região do Porto Meira.

O complexo terapêutico, com mais de 9 mil metros quadrados, será administrado pela Associação Fraternidade Aliança (AFA)

E integra a Rede de Saúde Mental do Município, com a oferta de atendimento psicológico e social.

Além de práticas integrativas e complementares de saúde a crianças e adolescentes de 10 a 18 anos em situação de dependência química ou que estejam vivendo em casas lares ou em famílias acolhedoras.

Todo o atendimento é pelo Sistema Único de Saúde (SUS), tendo o CAPSi (Centro de Atendimento Psicosocial Infantojuvenil) como porta de entrada.

A cerimônia de inauguração contou com a presença das equipes da AFA, autoridades locais, Poder Judiciário, líderes religiosos, pessoas que conviveram com o Padre Arturo (fundador da AFA) e familiares dos jovens que já estão sendo atendidos no local.

Representando o prefeito Chico Brasileiro, a primeira-dama e secretária de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade, Rosa Maria Jerônymo, lembrou da caminhada para a construção do complexo.

É a realização de um sonho, idealizado pelo padre Arturo Paoli.

“Este é sem duvida, um projeto transformador, porque estamos investindo naquelas crianças e adolescentes que não tem as mesmas oportunidades, e cabe ao poder público possibilitar essa transformação, para que crianças e adolescentes possam vislumbrar um futuro melhor”, disse.

Padre Arturo

A presidente da AFA, Idalina Barbosa, e a vice-presidente, Filomena Rubano, disseram que o complexo foi o projeto pelo padre Arturo há mais de 20 anos.

A construção do prédio se deu em uma fazenda de propriedade do Padre Arturo através de doações de amigos que compartilhavam seu propósito de vida.

De acordo com Idalina “Ele sempre pensou em projetos que atendessem as pessoas menos favorecidas, aquelas pessoas invisíveis para a sociedade”.

Sensível à extrema pobreza das gentes da região do Porto Meira, fundou a Associação Fraternidade e Aliança (AFA) a 26 de julho de 1991.

O Padre italiano foi residente em Foz do Iguaçu em 1987, e morreu em Luca, Itália, em 2015, aos 102 anos.

Serviço

Conforme explica Claudia Santos, coordenadora do complexo, o espaço proporciona práticas inclusivas e complementares tanto para crianças e jovens acolhidos como para suas famílias. Por exemplo, sessões de acupuntura, auriculoterapia, constelação familiar, terapia floral, aromaterapia, arteterapia e outras práticas.

“Estamos trabalhando em uma política de redução de danos com ações preventivas e educativas por até seis meses”

“Também montaremos estufas para projetos de geração de renda para jovens por meio do cultivo de hortaliças e plantas medicinais”, disse.

Além disso, pelo convênio com a Itaipu, em breve, haverá uma quadra e uma academia de ginástica.

A construção do Complexo Terapêutico

A construção do complexo, orçada em R$ 5 milhões, envolveu um investimento total de R$ 2,6 milhões da Prefeitura de Foz do Iguaçu e Emendas da Câmara Municipal, além de recursos do Tribunal de Justiça Federal e do Ministério da Fazenda.

Fonte: PMFI, foto de Thiago Dutra/PMFI.