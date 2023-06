Concurso para Revitalização do Refúgio Biológico

A Itaipu Binacional lança concurso nacional nesta terça-feira (27), às 10h30, para selecionar projetos de construção para reforma, ampliação e qualificação de espaços da Refúgio Biológico Bela Vista (RBV).

O concurso é organizado pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil (Departamento do Paraná – IAB/PR).

No lançamento estiveram presentes o diretor-geral brasileiro, Enio Verri; do diretor de Coordenação, Carlos Carboni; e do presidente do IAB/PR, Luiz Eduardo Bini Gomes da Silva – entre outras autoridades.

O edital do concurso é divulgado na web (www.concursorefugiobelavistaitaipu.com) a partir de hoje (27/06) e as inscrições serão abertas até do dia 3 de julho.

Podem participar escritórios de arquitetura brasileiros ou que tenham representação no país.

Informações adicionais, como valores de prêmios e níveis de concurso, serão detalhadas na apresentação.

O prêmio para o primeiro lugar é de R$ 50.000,00!

A iniciativa faz parte dos esforços da Itaipu para comemorar o Mês do Meio Ambiente, em em junho, e o aniversário do refúgio biológico.

Vale ressaltar, que este concurso é a segunda parceria entre a Itaipu e o IAB/PR.

O primeiro projeto foi lançado em dezembro de 2022 para selecionar um projeto do tipo Ecoparque a ser construído em uma área de 114 hectares na Villa A.

