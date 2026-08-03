Deoclecio Duarte consolida candidatura a deputado estadual em encontro com lideranças em Foz do Iguaçu

Em um evento marcado pela expressiva participação popular, o empresário Deoclecio Duarte reuniu representantes de diversas regiões de Foz do Iguaçu e de municípios do Oeste e Sudoeste paranaense. O encontro marca um passo decisivo em sua caminhada rumo à Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), demonstrando força política e capacidade de mobilização.

O auditório, preparado para 200 pessoas sentadas, registrou lotação máxima. Dezenas de apoiadores ocuparam os corredores para acompanhar as definições da campanha pela Federação União Progressista (União Brasil/Progressistas). O nome do empresário já foi aprovado em convenção e o registro de candidatura protocolado junto à Justiça Eleitoral.

Planejamento estratégico e união regional

O objetivo central da reunião foi apresentar a estrutura da campanha, alinhar orientações jurídicas e definir as estratégias para o início oficial do período eleitoral. Ao lado de sua esposa, Helen Duarte, o candidato destacou que a presença massiva reflete um projeto construído com diálogo e pé no chão.

Deoclecio ressaltou que este trabalho não é fruto do acaso, mas de um planejamento iniciado há dois anos. Durante este período, o empresário ampliou sua interlocução para além de Foz do Iguaçu, estabelecendo presença política em mais de 100 municípios paranaenses.

Metas eleitorais e representatividade

A coordenação da campanha estabeleceu uma meta de aproximadamente 35 mil votos. Este patamar é considerado altamente competitivo dentro da federação para garantir uma cadeira no Legislativo Estadual.

A estratégia foca em consolidar uma votação expressiva em Foz do Iguaçu, somada ao suporte de lideranças regionais que buscam renovação e uma voz ativa para o interior do estado em Curitiba.

Saúde pública como prioridade absoluta

Durante seu pronunciamento, Deoclecio Duarte reafirmou que a saúde pública será o pilar fundamental de seu mandato. Ele pontuou os desafios específicos da fronteira, onde Foz do Iguaçu atende uma demanda de serviços de saúde muito superior à sua população oficial.

Como a cidade está inserida em uma região trinacional de quase um milhão de habitantes, o candidato defende que os repasses governamentais precisam ser revistos. Ele propõe uma atuação firme junto ao Governo do Estado para garantir recursos permanentes que ajudem a reduzir filas de consultas, exames e cirurgias eletivas.

Experiência e trajetória profissional

Conhecido por sua atuação como CEO do Grupo Duma e ex-apresentador do programa “Paraná da Gente”, na Rede Massa/SBT, Deoclecio Duarte traz a experiência de quem já comunicou as demandas de 60 municípios paranaenses.

O candidato finalizou o encontro reforçando seu compromisso com uma campanha baseada na ética e no trabalho coletivo, visando ampliar a representatividade de Foz do Iguaçu e de todo o Oeste do Paraná na Assembleia Legislativa.

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