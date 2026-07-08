Feira Casar Tá na Moda apresenta soluções para o primeiro lar em Foz do Iguaçu

O ditado popular afirma que quem casa, quer casa. No entanto, o desafio vai além da aquisição do imóvel. Organizar a nova rotina e transformar a primeira residência em um ambiente funcional e acolhedor é uma etapa essencial para o sucesso da vida a dois.

Com foco nessa necessidade, a feira Casar Tá na Moda confirmou sua próxima edição para o dia 20 de agosto, no Espaço Papillon, em Foz do Iguaçu. O evento traz como diferencial um espaço dedicado exclusivamente à organização doméstica, reunindo soluções que integram praticidade e bem-estar.

O desafio de planejar a vida após a festa

Segundo a idealizadora do evento, Cristiane Blanco, a proposta da feira ultrapassa a celebração da cerimônia. O objetivo central é preparar os casais para todas as fases da vida conjugal, oferecendo inspirações e serviços que tornam o cotidiano mais harmonioso.

A organização destaca que o casamento começa de fato quando a festa termina. Por esse motivo, o evento reuniu profissionais capacitados para auxiliar os noivos no planejamento da arquitetura, na escolha da decoração e na organização estratégica dos ambientes.

Os visitantes terão acesso a métodos para otimizar espaços variados, como closets, despensas, cozinhas e lavanderias. O foco é garantir que a funcionalidade esteja presente desde o primeiro dia de ocupação do novo lar.

Fornecedores e serviços para todas as etapas do casamento

Apesar do foco na nova residência, a Casar Tá na Moda mantém sua tradição como um ecossistema completo para quem está organizando o evento. Empresas de diversos segmentos estarão presentes para facilitar a jornada de decisão dos noivos.

O público encontrará especialistas em vestidos de noiva, trajes para noivos e padrinhos, além de fornecedores de buffet, fotografia, entretenimento e cerimonial. Estarão disponíveis também opções de espaços para celebrações e recepções, permitindo que os casais consigam fechar contratos com condições especiais oferecidas apenas durante a feira.

Café e gastronomia como experiência em eventos

Uma das novidades desta edição é a participação da Expresso Falls Coffee. A marca levará uma experiência completa de cafeteria para casamentos e eventos sociais, apresentando um cardápio que inclui desde cafés tradicionais até bebidas geladas e coquetéis alcoólicos à base de café.

Os casais poderão interagir com baristas profissionais, conhecer equipamentos modernos e entender como o serviço de cafeteria pode elevar a hospitalidade no dia do evento, proporcionando um diferencial memorável para os convidados.

Tradição no setor de eventos na fronteira

A trajetória da Casar Tá na Moda começou em 2015, em São José do Rio Preto (SP), expandindo-se para Foz do Iguaçu em 2017. Após edições de sucesso nos anos seguintes, a feira consolidou-se como uma das maiores vitrines do setor na região da tríplice fronteira.

Atualmente, a empresa familiar é gerida por Cristiane Blanco ao lado de Michaelly e Mychell Blanco. Juntos, eles seguem fortalecendo a marca e buscando novas formas de ampliar a experiência dos visitantes no mercado de casamentos.

Serviço do evento

Casar Tá na Moda — Edição Foz do Iguaçu Data: 20 de agosto de 2026 Horário: das 10h às 22h Local: Espaço Papillon, Foz do Iguaçu Entrada: Gratuita Estacionamento: Gratuito

Informações adicionais podem ser consultadas no perfil oficial do Instagram: @casartanamoda