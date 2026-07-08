Parque das Aves abre última semana de inscrições para Colônia de Férias com programação noturna inédita

O Parque das Aves, localizado em Foz do Iguaçu, entrou na reta final das inscrições para sua aguardada Colônia de Férias de julho de 2026. Com foco na educação ambiental e no contato direto com a biodiversidade da Mata Atlântica, a edição deste ano traz como grande diferencial a experiência “Encantos da Noite”, uma trilha inédita realizada após o pôr do sol.

Experiência exclusiva nos bastidores da conservação

A programação foi elaborada para oferecer às crianças uma visão privilegiada do que ocorre por trás das câmeras no segundo atrativo mais visitado do Paraná. Durante os encontros, os participantes acompanham o cotidiano de veterinários, biólogos e tratadores, compreendendo de forma prática os esforços de conservação e manejo das espécies.

Segundo a supervisora pedagógica de Educação para Conservação, Gabriela Possato, a Colônia é uma oportunidade de aprendizado interativo que desenvolve uma compreensão profunda sobre o cuidado com os animais e a preservação ambiental.

Encantos da Noite: A grande novidade de 2026

Pela primeira vez, o Parque das Aves oferece uma atividade focada no comportamento da floresta após o anoitecer. A experiência Encantos da Noite é voltada especificamente para o público de 10 a 13 anos e ocorrerá no dia 17 de julho, das 17h30 às 21h30.

Nesta jornada, apenas 15 participantes terão o privilégio de explorar as trilhas acompanhados por especialistas, observando sons e comportamentos de espécies que só se revelam no escuro. É uma imersão educativa desenhada para conectar os jovens com a biodiversidade sob uma perspectiva única.

A Colônia de Férias tradicional, destinada a crianças de 6 a 10 anos, acontece entre as 13h e 17h30. A programação é dividida por temas diários, permitindo a inscrição em dias específicos ou no pacote completo:

13 de julho – S.O.S. Veterinária: Aventura Terrestre: Foco no cuidado e bem-estar de répteis.

Foco no cuidado e bem-estar de répteis. 15 de julho – Protetores da Fauna: Exploração do trabalho de campo e monitoramento de espécies.

Exploração do trabalho de campo e monitoramento de espécies. 20 de julho – Pequenos Veterinários: Missão nas Alturas: Visita ao Complexo de Saúde Animal para aprender sobre o manejo de aves.

Visita ao Complexo de Saúde Animal para aprender sobre o manejo de aves. 22 de julho – Tratadores em Ação: Participação ativa na rotina de alimentação e cuidados diários.

Participação ativa na rotina de alimentação e cuidados diários. 24 de julho – Descobrindo o Mundo dos Filhotes: Imersão no setor de Neonatologia para conhecer o desenvolvimento dos recém-nascidos.

Inscrições e informações importantes

As vagas são limitadas a 25 participantes por dia na programação diurna e apenas 15 vagas para a experiência noturna. O Parque das Aves orienta os responsáveis a garantirem os ingressos o quanto antes por meio do site oficial, com possibilidade de parcelamento em até três vezes no cartão.

Referência em conservação no Brasil e prestes a completar 31 anos de história, o Parque das Aves utiliza os recursos das visitas e atividades educativas para manter o acolhimento de animais resgatados e a proteção de espécies ameaçadas da Mata Atlântica.

Serviço:

Datas: 13, 15, 17, 20, 22 e 24 de julho de 2026

13, 15, 17, 20, 22 e 24 de julho de 2026 Local: Parque das Aves, Foz do Iguaçu (PR)

Parque das Aves, Foz do Iguaçu (PR) Inscrições: Clique aqui para acessar o formulário oficial