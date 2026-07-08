Flávio Ferrari, o Faca na Bota, confirma pré-candidatura a deputado federal

Após anos acompanhando de perto os desafios da população através do programa Tribuna da Massa, no SBT, o apresentador Flávio Ferrari, conhecido como Faca na Bota, oficializou sua pré-candidatura a deputado federal pelo partido União Brasil. Cumprindo as normas da legislação eleitoral, o comunicador se afastou temporariamente da televisão no último dia 30 de junho para focar em seu projeto político.

Com uma trajetória marcada pela forte identificação comunitária, Ferrari afirma que o momento atual exige a transformação de sua experiência na comunicação em uma atuação direta na defesa de Foz do Iguaçu e de toda a região Oeste.

A saúde pública como missão prioritária

Aos 40 anos e morador do Parque Presidente, em Foz do Iguaçu, Flávio Ferrari explica que sua transição para a política não é apenas uma escolha profissional, mas o cumprimento de uma missão. Durante sua atuação na TV, o contato diário com a realidade das famílias despertou o desejo de buscar soluções estruturais para problemas crônicos.

A situação da saúde pública é apontada pelo pré-candidato como o principal motor de sua decisão. Ferrari ressalta que as reportagens realizadas no Hospital Municipal, evidenciando o sofrimento dos pacientes, foram decisivas. Para ele, é inadmissível que uma cidade com o potencial de Foz do Iguaçu submeta sua população a condições precárias de atendimento.

A inspiração para a vida pública remete à sua adolescência. Aos 14 anos, seu primeiro emprego foi pintar muros para a campanha do deputado Moacir Micheletto, experiência que o fez compreender a importância de uma representação parlamentar forte para o desenvolvimento regional.

Foz do Iguaçu e o conceito de Cidade Federal

Um dos pilares da pré-candidatura de Flávio Ferrari é a necessidade de Foz do Iguaçu retomar o seu protagonismo. Ele defende que a localidade, por sua característica geográfica de tríplice fronteira, deve ser tratada como uma cidade federal, onde as decisões tomadas em Brasília impactam diretamente o cotidiano local.

Ferrari pontua que a cidade possui um potencial econômico e turístico imenso, mas que ainda carece de investimentos básicos. Entre os problemas citados, ele destaca a falta de modernização da iluminação pública e a necessidade de melhorias asfálticas em vias de grande fluxo turístico, como a Avenida das Cataratas.

Aliança com Deoclecio Duarte e apoio de Ratinho Júnior

Dentro da estratégia eleitoral, o Faca na Bota anunciou uma “dobradinha” com o empresário Deoclecio Duarte, presidente do União Brasil em Foz do Iguaçu e pré-candidato a deputado estadual. A parceria é fundamentada na confiança mutua e no objetivo de unir forças para representar os interesses da região na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal.

Além do suporte partidário, Flávio Ferrari revelou que sua entrada na disputa conta com o apoio pessoal do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD). O alinhamento político com o governo estadual visa facilitar o trânsito de recursos e projetos voltados para a fronteira.

Compromisso com a transparência e o trabalho

Ao encerrar o anúncio de sua pré-candidatura, o apresentador reiterou que sua jornada política será baseada na honestidade e no respeito ao eleitor. Flávio Ferrari enfatiza que não pretende fazer promessas milagrosas, mas sim oferecer trabalho incansável para honrar a confiança da população de Foz do Iguaçu e região.