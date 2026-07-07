De Paula Contadores promove ciclo de oficinas gratuitas sobre Reforma Tributária

A Reforma Tributária deixou de ser um tema para o futuro e passou a exigir atenção imediata das empresas brasileiras. Com mudanças que passam a impactar o cotidiano fiscal já em 2026, gestores e empresários precisam revisar processos internos para garantir a conformidade com a nova legislação.

Para oferecer suporte técnico e estratégico, a De Paula Contadores realiza, durante o mês de julho, uma série especial de quatro oficinas presenciais. Os encontros são gratuitos e exclusivos para clientes da empresa, com foco em orientações práticas sobre emissão de notas e análise de tributação.

Cronograma de oficinas e segmentos atendidos

As oficinas foram planejadas para atender às necessidades específicas de diferentes perfis empresariais. As atividades ocorrem sempre das 08h30 às 10h30, no Auditório da De Paula, em Foz do Iguaçu.

Confira as datas e os temas de cada encontro:

10 de julho: Documentos Fiscais para Empresas de Serviços Focado em empresas prestadoras de serviços enquadradas no regime regular de tributação (fora do Simples Nacional).

13 de julho: Documentos Fiscais para Empresas Comerciais Direcionado a negócios do setor comercial que operam no regime regular de tributação.

15 de julho: Análise da Tributação para 2027 Voltado para empresas do Simples Nacional que vendem para outras empresas. O objetivo é detalhar os impactos do Simples Nacional Híbrido e do aproveitamento de crédito do IVA.

17 de julho: Nova Obrigação de Emissão de Nota Fiscal Encontro específico para holdings, loteadoras, incorporadoras, construtoras, administradoras de bens e imobiliárias.

Capacitação com foco em segurança jurídica

As oficinas serão conduzidas pelos especialistas Maicon Lucas dos Santos Peixoto, Elizângela de Paula Kuhn e Antônio Roberto. A equipe técnica da De Paula apresentará exemplos práticos e abrirá espaço para o esclarecimento de dúvidas pontuais dos participantes.

O objetivo principal é capacitar os clientes para as adequações que devem ser implementadas nos próximos meses, evitando penalidades e auxiliando em tomadas de decisão mais seguras diante do novo cenário tributário.

Como participar

As vagas são limitadas ao espaço do auditório. Os clientes interessados devem identificar a oficina que corresponde ao perfil de sua empresa e confirmar presença através do link oficial de inscrições.

Inscrição: Acesse a página de inscrições aqui

Localização e Contato:

Endereço: Rua Antônio Raposo, 310, Centro – Foz do Iguaçu.

Rua Antônio Raposo, 310, Centro – Foz do Iguaçu. Telefone: (45) 2105-2000.

(45) 2105-2000. Site oficial: depaulacontadores.com.br