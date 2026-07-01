Itaipu Parquetec e Codefoz discutem avanços e novos projetos em Foz do Iguaçu

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Foz do Iguaçu (Codefoz) realiza, nesta sexta-feira, 3 de julho, uma plenária pública para debater ações estratégicas para o crescimento da região. Com início às 16h, o encontro ocorre no auditório da ACIFI, integrando lideranças da sociedade civil, gestores públicos e a comunidade em um formato híbrido.

Um dos pontos centrais da pauta é a apresentação do balanço do Itaipu Parquetec. O diretor-superintendente da instituição, Irineu Colombo, detalhará os impactos deste ecossistema de inovação, que conecta empresas, universidades e governo em prol do desenvolvimento regional, desde o empreendedorismo até o setor turístico.

Mobilização contra filas na fronteira e turismo

A infraestrutura e a fluidez na região trinacional também ganham destaque com a campanha #MenosFila+Turismo. O secretário municipal de Turismo, Jin Bruno Petrycoski, apresentará as iniciativas que buscam sensibilizar autoridades para a redução do tempo de espera nas pontes.

Para Marcelo Brito, presidente do Codefoz, essa mobilização é vital para a logística e a mobilidade transfronteiriça. Ele reforça que a integração das Três Fronteiras não deve ser prejudicada por obstáculos que restringem o deslocamento de moradores e visitantes.

Infraestrutura turística: Novo CRV e Teatro

A Itaipu Binacional aproveitará a oportunidade para detalhar investimentos em infraestrutura. Aline Teigão Rodrigues, gerente de Iniciativas de Turismo, e a engenheira Janine Groenwold apresentarão o projeto do novo Centro de Recepção de Visitantes (CRV) e a construção do futuro teatro da cidade.

Estes projetos são vistos como pilares para a modernização do atendimento ao turista e para o fortalecimento da agenda cultural de Foz do Iguaçu, alinhando os interesses da iniciativa privada e do poder público.

Cidadania e conscientização política

A reunião também abordará a campanha pelo voto consciente. O objetivo do colegiado é fortalecer a representatividade política da microrregião Oeste. Através de materiais informativos, a iniciativa busca engajar o eleitorado local em uma atuação cidadã para as próximas eleições.

Serviço e Inscrições

A participação é aberta a todos os interessados, mas exige inscrição prévia para controle de capacidade e envio do link para participação remota.

Data: Sexta-feira, 3 de julho de 2026

Sexta-feira, 3 de julho de 2026 Horário: 16h

16h Local: Auditório ACIFI (Rua Padre Montoya, 490, Centro)

Auditório ACIFI (Rua Padre Montoya, 490, Centro) Inscrição: Pelo formulário oficial INSCRIÇÃO 5ª REUNIÃO DO PLENÁRIO DO CODEFOZ