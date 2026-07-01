Paraná da Gente celebra um ano com recepção calorosa no Porto Meira

Mesmo sob chuva e baixas temperaturas, a comunidade do Porto Meira deu uma demonstração de carinho ao programa Paraná da Gente, da Rede Massa/SBT. A última etapa da caravana comemorativa, realizada no sábado (27), reuniu famílias e moradores da região para encerrar com sucesso um mês de celebrações percorrendo os bairros mais populosos de Foz do Iguaçu.

A programação começou antes mesmo das atividades na praça. Os apresentadores Deoclecio Duarte e Flávio Ferrari, conhecido como Faca na Bota, percorreram as principais avenidas em um carro de som para convidar a vizinhança. Com uma estrutura de tendas preparada para o clima, o público marcou presença e confirmou a forte conexão estabelecida pelo programa em seu primeiro ano no ar.

Impacto comunitário e integração nos bairros

Durante o mês de junho, a Caravana Paraná da Gente promoveu lazer e serviços em pontos estratégicos de Foz do Iguaçu. Além do Porto Meira, a iniciativa passou por Vila C, Morumbi e Três Lagoas, levando música, brinquedos infláveis, pipoca e atividades recreativas gratuitos.

O projeto foi além de uma simples festividade. A iniciativa buscou fortalecer os laços entre a emissora e a população, proporcionando momentos de integração e proximidade com a realidade de cada comunidade visitada ao longo da trajetória da atração.

Emoção e agradecimentos no encerramento

No palco montado no Porto Meira, o apresentador Deoclecio Duarte realizou um pronunciamento carregado de emoção. Visivelmente sensibilizado pelas manifestações de carinho, ele destacou que o propósito do programa sempre foi levar leveza e alegria aos domingos dos paranaenses.

Duarte ressaltou que a relação construída com os telespectadores ultrapassou a tela da televisão. Segundo o apresentador, o projeto permitiu conhecer de perto as histórias e as necessidades de cada bairro, transformando o Paraná da Gente em um espaço feito com dedicação e respeito ao público.

Mudanças na apresentação e calendário eleitoral

O evento de encerramento também marcou uma transição temporária no comando da atração. Em conformidade com o calendário eleitoral, Deoclecio Duarte se afastará da apresentação para disputar uma vaga de deputado estadual por Foz do Iguaçu. O coapresentador Flávio Ferrari também deixa o programa para concorrer ao cargo de deputado federal.

A despedida foi tratada como uma pausa estratégica. Deoclecio finalizou sua fala agradecendo à equipe da Rede Massa e garantindo que o ciclo se encerra com gratidão e esperança, indicando um possível retorno após o período das eleições.