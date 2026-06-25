Paraná registra madrugada mais fria de 2026 com marcas negativas no Oeste e Sudoeste

O inverno de 2026 atingiu seu ápice térmico nesta quinta-feira, 25 de junho, em diversas regiões do Paraná. De acordo com o monitoramento oficial do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), o estado registrou as menores temperaturas do ano até o momento, com geadas e marcas abaixo de zero que transformaram a paisagem paranaense.

A massa de ar polar que avança sobre o Sul do Brasil trouxe um declínio acentuado nas temperaturas, impactando diretamente a rotina dos moradores, especialmente nas regiões Oeste e Sudoeste, onde os termômetros apresentaram marcas históricas para este calendário.

Recordes de frio no Oeste e Sudoeste do Paraná

Os municípios das regiões Oeste e Sudoeste foram os grandes destaques deste evento climático. Em Francisco Beltrão, os termômetros recuaram para -1,2°C, consolidando uma das madrugadas mais rigorosas da região Sudoeste. Já no Oeste, Palotina registrou marca negativa de -0,9°C, evidenciando a força da frente fria.

Outras cidades importantes também apresentaram temperaturas muito baixas durante as primeiras horas do dia:

Capanema: 0,5°C

0,5°C Santa Helena: 0,9°C

0,9°C Foz do Iguaçu: 1,2°C

1,2°C Cruzeiro do Iguaçu: 1,7°C

1,7°C Guaíra: 2,5°C

2,5°C São Miguel do Iguaçu: 2,9°C

Palmas registra a menor temperatura do estado

Como já é tradicional no rigor do inverno paranaense, o município de Palmas liderou o ranking do frio no estado. A estação meteorológica local registrou impressionantes -3,5°C. Outras localidades como Pinhão (-1,5°C) e Guarapuava (-1,4°C) também ficaram abaixo de zero, reforçando o corredor de frio intenso que se instalou sobre o Paraná.

Na capital, Curitiba, a mínima registrada foi de 2,4°C, marca suficiente para ser considerada a madrugada mais gelada do ano na Região Metropolitana até o momento. Lapa (-0,1°C) e União da Vitória (-0,2°C) também entraram para a lista de cidades com temperaturas negativas nesta quinta-feira.

Continuidade da massa de ar polar

A previsão do Simepar indica que a estabilidade atmosférica deve permanecer sobre o estado nos próximos dias, mantendo o céu claro, o que favorece a perda de calor durante a noite e a ocorrência de novas geadas. A recomendação das autoridades de saúde é o reforço nos cuidados com a proteção térmica, especialmente para idosos, crianças e populações em situação de vulnerabilidade.

Este cenário de frio intenso é resultado de uma forte massa de ar seco e frio que se estabilizou sobre a região Sul, impedindo a formação de nuvens e permitindo que as temperaturas caiam drasticamente assim que o sol se põe.