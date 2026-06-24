Parque das Aves recebe mais de 3 mil moradores de Foz do Iguaçu em celebração ao aniversário da cidade

O Parque das Aves registrou uma participação expressiva da comunidade local durante a campanha de gratuidade realizada em junho. Entre os dias 8 e 21 de junho, o atrativo recebeu 3.052 moradores de Foz do Iguaçu, em uma iniciativa especial para comemorar o aniversário de 112 anos do município.

A ação teve como objetivo principal fortalecer o vínculo entre os iguaçuenses e a Mata Atlântica. Durante duas semanas, os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer de perto o trabalho de conservação realizado com as aves do bioma e o acolhimento de animais resgatados.

Recorde de visitação e conexão com a comunidade

O balanço da campanha aponta que o maior fluxo de visitas ocorreu nos finais de semana. O destaque foi o domingo, 21 de junho, quando o Parque registrou a entrada de 1.425 moradores, o maior público diário de toda a ação de gratuidade.

Segundo Melissa Correa, gerente de Relacionamento e Negócios do Parque das Aves, a iniciativa é uma forma de retribuir o carinho da população. Ela destaca que a gratuidade celebra Foz do Iguaçu ao lado de quem constrói a história da cidade e do próprio atrativo, proporcionando momentos reais de conexão com as espécies protegidas pela instituição.

Infraestrutura acessível em meio à Mata Atlântica

Um dos pilares da experiência no Parque das Aves é a acessibilidade. A trilha principal conta com cerca de 2 quilômetros de percurso pavimentado, planejado para atender visitantes de todas as idades e condições físicas. A estrutura permite a circulação tranquila de cadeiras de rodas, carrinhos de bebê e pessoas com mobilidade reduzida.

Ao longo do trajeto sob a copa das árvores, os visitantes encontram uma infraestrutura completa, que inclui:

Sinalização clara e ambiente favorável ao ritmo contemplativo.

Banheiros acessíveis equipados com fraldários.

Bebedouros com água potável gratuita e áreas de descanso.

Serviço de empréstimo de cadeiras de rodas e aluguel de carrinhos para crianças.

Sandra Grego, gerente de Operações e Serviços, reforça que cada detalhe logístico foi pensado para oferecer segurança e bem-estar, permitindo que o público se concentre na experiência junto à natureza.

Sobre o Parque das Aves

Referência internacional em conservação, o Parque das Aves completou 31 anos de atuação em 2025. Localizado ao lado das Cataratas do Iguaçu, o espaço funciona como um centro de proteção para espécies da Mata Atlântica e acolhimento de animais provenientes de resgates.

Como uma instituição privada, o Parque mantém suas atividades de conservação e educação ambiental por meio da visitação pública, do consumo em seus restaurantes e da venda de souvenirs em sua loja oficial.