Quilombo Apepu celebra tradição secular com Festa de São João no Oeste do Paraná

A comunidade quilombola mais antiga da região se prepara para resgatar mais de um século de história. No dia 23 de junho (terça-feira), o Quilombo Apepu realiza sua tradicional Festa de São João. O evento começa às 19h e promete reunir moradores e visitantes em uma celebração que une ancestralidade, cultura popular e convivência comunitária.

A festividade é uma vitrine da cultura afro-brasileira no Paraná, oferecendo uma programação rica com fogueira, música, danças típicas e o aguardado concurso de fantasia caipira.

Mais de 100 anos de memória e resistência

O evento celebra a continuidade de uma trajetória iniciada no começo do século XX. A história do Quilombo Apepu está ligada à família de João Corrêa da Cruz e Maria Benvida Corrêa da Cruz, que se estabeleceram na região e deram início à comunidade que hoje é símbolo de preservação cultural.

O nome do território faz referência ao apepu, uma variedade de laranja azeda abundante na localidade durante o período de formação do quilombo. Ao longo das décadas, as famílias preservaram saberes e modos de vida originais, mantendo vivas as raízes mesmo diante das transformações territoriais ocorridas no Oeste paranaense.

Fé e integração comunitária

As celebrações juninas ocupam um papel central na identidade do Apepu. De acordo com os relatos dos moradores mais antigos, a antiga igrejinha local servia como ponto de encontro para novenas e para as festas de São João. Esses momentos eram fundamentais para fortalecer os laços entre os familiares e garantir que as tradições fossem transmitidas para as novas gerações.

Atualmente, o Quilombo Apepu é também um expoente do turismo de base comunitária. Situado na zona de amortecimento do Parque Nacional do Iguaçu, o território atrai pessoas interessadas em trilhas históricas, vivência cultural e na culinária típica quilombola.

Experiência gastronômica e pacotes turísticos

Para os visitantes que buscam maior comodidade, a Iguassu Secret Falls Experience oferece um pacote especial. O serviço inclui transporte de ida e volta saindo de Foz do Iguaçu, jantar preparado pela comunidade e a participação em todas as atividades da noite. É uma oportunidade de vivenciar a hospitalidade local e saborear quitutes tradicionais em um ambiente histórico.

Detalhes do Evento

Data: 23 de junho (terça-feira)

23 de junho (terça-feira) Horário: A partir das 19h

A partir das 19h Local: Quilombo Apepu – São Miguel do Iguaçu (PR)

Quilombo Apepu – São Miguel do Iguaçu (PR) Entrada: Gratuita

Gratuita Jantar Tradicional: R$ 50,00

Principais Atrações

Fogueira de São João e música ao vivo

Pratos e bebidas típicas da culinária quilombola

Concurso de fantasia caipira e danças tradicionais

Atividades culturais para públicos de todas as idades

Mais informações podem ser obtidas através do perfil oficial no Instagram: @quilombo_apepu.