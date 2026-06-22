A partir do dia 29 de junho, qualquer morador de Foz do Iguaçu poderá procurar uma das 28 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para se vacinar contra a gripe. A decisão da prefeitura ocorre em resposta ao cenário crítico das doenças respiratórias na região e à baixa adesão dos grupos prioritários.

A ampliação da campanha busca elevar a cobertura vacinal, que atualmente se encontra muito abaixo da meta definida pelo Ministério da Saúde. O objetivo principal é reduzir o impacto da circulação viral e evitar o agravamento de casos de influenza durante o inverno.

Alerta para o número de mortes e falta de cobertura

O monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde revela dados preocupantes. Até o momento, o município contabilizou 56 mortes relacionadas à Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Das 549 notificações da síndrome neste ano, 385 pacientes não haviam recebido a vacina contra a gripe.

Mesmo com a campanha em vigor desde março, a adesão da comunidade permanece tímida. Até o dia 22 de junho, foram aplicadas apenas 44.655 doses, o que representa 15,11% da meta prevista para Foz do Iguaçu.

Adesão entre os grupos prioritários

Embora a vacina agora esteja disponível para todos, os números entre os públicos inicialmente convocados ainda são baixos:

Gestantes: 56,69% de cobertura;

56,69% de cobertura; Idosos: 44,64% de cobertura;

44,64% de cobertura; Crianças: 28,66% de cobertura.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Fabio de Mello, a imunização permanece como a ferramenta mais eficaz para prevenir complicações graves e desafogar o sistema público de saúde.

Como e onde se vacinar em Foz do Iguaçu

Para receber o imunizante, o cidadão deve se dirigir a uma das 28 UBSs espalhadas pela cidade enquanto houver estoque disponível. As doses são aplicadas de forma totalmente gratuita.

Para agilizar o atendimento, é necessário:

Apresentar um documento oficial com foto. Levar a carteirinha de vacinação, se possível, para atualização do histórico (embora a ausência do documento não impeça a aplicação).

Atualização do calendário de vacinas

Além da proteção contra a gripe, a Secretaria de Saúde incentiva os moradores a aproveitarem a visita ao posto para atualizar outras doses do Calendário Nacional de Vacinação. Estão disponíveis imunizantes contra a Covid-19, sarampo e hepatite.

A recomendação das autoridades rítmicas é clara: a população deve procurar as unidades de saúde o quanto antes para garantir a proteção plena antes do pico de incidência das doenças respiratórias.

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Foz do Iguaçu libera vacinação contra gripe para toda a população a partir de 29 de junho. Confira os locais de vacinação e os dados de SRAG no município.

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