Câmara de Foz do Iguaçu cobra plano de contingência para efeitos do El Niño

A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu aprovou o Requerimento nº 426/2026, que solicita informações detalhadas da Prefeitura sobre as medidas preventivas contra eventos climáticos extremos. O questionamento surge diante da previsão de permanência do fenômeno El Niño até o verão de 2027, o que coloca as autoridades em alerta.
Impactos do fenômeno climático na Região Sul
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial altera significativamente o regime de chuvas. Enquanto as regiões Norte e Nordeste costumam enfrentar secas severas, a Região Sul apresenta alto risco de chuvas intensas e tempestades severas.
A preocupação das autoridades locais é garantir que a infraestrutura urbana e os serviços de emergência estejam preparados para lidar com o volume excedente de água e possíveis desastres naturais.
Pedido de informações e ações preventivas
A iniciativa do requerimento é da vereadora Valentina Rocha (PT). O documento busca dar transparência às ações do Poder Executivo e verificar se existem planos de contingência estruturados para os próximos meses.
A base para essa mobilização legislativa é a Nota Técnica Conjunta nº 01/2026, elaborada pela Defesa Civil do Paraná e pelo Simepar. O documento técnico orienta que os municípios paranaenses adotem medidas imediatas de preparação e mitigação de riscos para proteger a população.
Foco na proteção da população
Segundo a autora do pedido, o objetivo principal é assegurar que Foz do Iguaçu não seja pega de surpresa. A preparação antecipada é vista como fundamental para evitar que moradores de áreas vulneráveis fiquem desassistidos durante eventos climáticos extremos.
A fiscalização da Câmara pretende confirmar como a Prefeitura está organizando suas equipes e recursos para enfrentar os desafios impostos pelo El Niño no período de 2026/2027.
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Imagem: Inteligência Artificial – CMFI