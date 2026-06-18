Foz do Iguaçu celebra Dia Internacional do Yoga com presença do Embaixador da Índia e ações sociais

Foz do Iguaçu se prepara para uma das maiores celebrações do Dia Internacional do Yoga já realizadas na região. O evento, promovido pela Associação de Yoga de Foz do Iguaçu (AYFI), contará com a participação de autoridades diplomáticas e reforçará o papel da prática como ferramenta de transformação social e saúde pública.

A programação especial reúne representantes da Índia, instrutores e a comunidade local em uma série de atividades gratuitas. Além da celebração simbólica, o movimento destaca a expansão do yoga em espaços públicos de Foz, como escolas e centros de convivência.

A relevância do Dia Internacional do Yoga

Instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) e celebrado anualmente em 21 de junho, o Dia Internacional do Yoga reconhece os benefícios físicos e mentais da prática milenar. A data simboliza luz e expansão da consciência, coincidindo com o solstício no hemisfério norte.

Em Foz do Iguaçu, a importância do tema é ratificada pela Lei nº 5.258/2023, que integrou a celebração ao calendário oficial do município, consolidando o yoga como uma política de bem-estar e desenvolvimento humano.

Programação oficial e presença diplomática

As atividades de 2024 ganham contornos internacionais com a confirmação de autoridades de alto escalão da Índia.

Celebração nas Cataratas do Iguaçu

No dia 20 de junho, as Cataratas do Iguaçu servirão de palco para um encontro solene. O evento contará com a presença de Sua Excelência, o Sr. Dinesh Bhatia, Embaixador da Índia no Brasil, e do Sr. Preetham Shivamurthy, do Consulado-Geral da Índia em São Paulo. O encontro reforça os laços culturais entre as nações e promove a paz e a integração global.

Prática coletiva aberta ao público

No dia 21 de junho, o ponto de encontro será o gramado da Yup Star Foz (Roda Gigante). A partir das 10 horas, moradores e turistas poderão participar de uma prática gratuita conduzida por instrutoras da AYFI. A aula seguirá o protocolo internacional definido pelo Governo da Índia, permitindo que iniciantes e praticantes experientes participem desse momento de conexão com a natureza.

Yoga como ferramenta de transformação social

Para a Associação de Yoga de Foz do Iguaçu (AYFI), o yoga vai muito além do tapete de prática. A entidade tem intensificado o projeto Yoga Itinerante, levando os benefícios da disciplina para diversos setores da sociedade iguacuense.

Nas escolas municipais, crianças e adolescentes utilizam técnicas de respiração e concentração para melhorar a disciplina e a inteligência emocional. Já no Centro da Juventude (CEJU), as aulas focam no combate à ansiedade e no fortalecimento da autoestima.

A atuação também alcança a terceira idade no Centro de Convivência do Idoso (CCI) Afra Roth. As práticas adaptadas auxiliam na mobilidade, socialização e na melhoria direta da qualidade de vida dos idosos, provando que o yoga é uma ferramenta acessível a todas as faixas etárias.

Sobre a Associação de Yoga de Foz do Iguaçu (AYFI)

Fundada com o objetivo de democratizar o yoga, a AYFI, sob a presidência de Daiana Ribeiro, atua em parcerias com instituições públicas e privadas. A associação busca tornar a prática um hábito comum na cidade, contribuindo para uma comunidade mais consciente, saudável e harmoniosa.

Agenda de atividades gratuitas

A comunidade é convidada a participar dos próximos eventos oficiais:

18 de junho, às 18h30: Yoga no Centro da Juventude (CEJU) – Focado em equilíbrio emocional para jovens.

Yoga no Centro da Juventude (CEJU) – Focado em equilíbrio emocional para jovens. 21 de junho, às 10h: Celebração oficial na Yup Star Foz – Prática coletiva aberta a todos.

Celebração oficial na Yup Star Foz – Prática coletiva aberta a todos. 12 de julho, às 08h: Grande Aulão do Projeto GERA no Teatro Barracão – Encontro especial para todos os níveis.

Para mais informações e contato com a associação, os interessados podem acessar o site oficial www.ayfi.com.br ou entrar em contato pelo WhatsApp (45) 99802-8838.