Gigante brasileira projeta centro de convenções para 18 mil pessoas em Ciudad del Este

O ministro da Indústria e Comércio do Paraguai, Marco Riquelme, liderou uma mesa de trabalho estratégica com diretores da empresa brasileira Construtora JL. O grupo desembarcou no país vizinho motivado pelas vantagens macroeconômicas locais e planeja um investimento de grande porte na região de Alto Paraná.

A construtora avalia o desenvolvimento de um complexo edilício em Ciudad del Este (CDE), que deve contemplar um hotel moderno e um centro de convenções de escala internacional. O encontro contou com a participação do ministro do Turismo, Jacinto Santa María, e representantes da Câmara de Comércio Paraguai-Brasil.

Infraestrutura para o turismo de reuniões

O projeto é considerado uma peça fundamental para os planos de conectividade do governo paraguaio. Atualmente, o país ocupa a sexta posição no ranking de turismo de reuniões na América Latina, um salto significativo em relação ao 12º lugar ocupado anteriormente.

Apesar do crescimento, as autoridades reconhecem limitações físicas e de aforo hoteleiro para eventos de magnitude massiva. O novo complexo privado visa cobrir este nicho estratégico na economia de fronteira, permitindo que o Paraguai receba congressos e eventos corporativos globais.

Detalhes do empreendimento e capacidade

O presidente da Construtora JL, João Luiz Félix, confirmou que a capital do Alto Paraná é o epicentro dos planos de expansão da corporação no mercado paraguaio. Segundo o executivo, o interesse é sustentado pela tranquilidade política e pelas oportunidades de retorno sobre o investimento.

As especificações técnicas do projeto indicam os seguintes pontos:

Capacidade simultânea: A megaestrutura poderá abrigar até 18.000 pessoas , tornando-se um dos maiores complexos da região.

A megaestrutura poderá abrigar até , tornando-se um dos maiores complexos da região. Fase atual: O projeto transita por uma etapa de viabilidade econômica e estudos de solo.

O projeto transita por uma etapa de viabilidade econômica e estudos de solo. Apoio institucional: O Ministério da Indústria e a Senatur estabelecerão canais diretos para agilizar os incentivos fiscais e regimes de promoção de investimentos.

Paraguai como imã de investimentos estrangeiros

A escolha por Ciudad del Este não é ocasional. O governo paraguaio tem articulado esforços para consolidar a infraestrutura de serviços e posicionar o país como um destino competitivo para o setor corporativo.

Félix destacou que a segurança jurídica e a estabilidade econômica foram fatores decisivos para a formalização do anteprojeto. Após a conclusão dos estudos técnicos e de logística urbana, a apresentação oficial do projeto executivo será realizada para aprovação definitiva pelas autoridades competentes.

Fonte: https://www.hoy.com.py/negocios/comercio-e-industrias/2026/06/17/gigante-brasileno-proyecta-centro-de-convenciones-para-18000-personas-en-cde