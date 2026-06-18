Startups têm até 21 de junho para disputar aportes de até R$ 120 mil no setor de turismo

O prazo para participar do Programa Mais Turismo entra em sua reta final. Startups e projetos de base tecnológica de todo o país podem se inscrever até o dia 21 de junho na iniciativa promovida pelo Itaipu Parquetec, em parceria com a Itaipu Binacional e o EmbraturLAB.

O edital busca selecionar soluções inovadoras que respondam aos novos desafios do mercado de viagens. Além do suporte estratégico, o programa oferece aportes financeiros de até R$ 120 mil e a oportunidade única de validar tecnologias em um dos cenários operacionais mais complexos do Brasil.

Foco em inteligência de dados e sustentabilidade

A chamada é direcionada a empresas que desenvolvem soluções em áreas como inteligência artificial, análise de dados, automação e tecnologia da informação. O objetivo central é elevar a eficiência operacional e a sustentabilidade no setor, aprimorando a experiência do visitante desde o planejamento até a execução da viagem.

As startups selecionadas terão o Complexo Turístico Itaipu como campo de provas. Sendo um dos principais destinos turísticos nacionais, o ambiente permite que novos produtos sejam testados e refinados em escala real.

O diferencial da validação no Smart CTI

Um dos maiores atrativos do edital é o acesso ao Smart CTI, laboratório de inovação em turismo do Itaipu Parquetec. Este ecossistema funciona como um ambiente de experimentação controlada onde os empreendedores podem avaliar o desempenho e a escalabilidade de suas ferramentas.

De acordo com o diretor de Negócios do Itaipu Parquetec, Eduardo de Miranda, a conexão com demandas reais diminui os riscos de mercado. Ele ressalta que passar por um ambiente operacional complexo gera evidências sólidas de eficácia, o que fortalece a competitividade da startup e acelera sua entrada definitiva no setor.

Modalidades e critérios de participação

O programa está dividido em dois caminhos principais, atendendo a diferentes estágios de maturidade das empresas:

Modalidade Aceleração: destinada a startups já estruturadas que buscam validar e expandir suas soluções. O aporte pode chegar a R$ 120 mil .

destinada a startups já estruturadas que buscam validar e expandir suas soluções. O aporte pode chegar a . Modalidade Incubação: voltada para ideias e projetos em fase inicial, com fomento de até R$ 20 mil.

As propostas devem estar alinhadas a três eixos temáticos fundamentais: sustentabilidade no setor turístico, operação inteligente do atrativo e tecnologias aplicadas à experiência do turista.

Inscrições e acompanhamento técnico

Os participantes selecionados passarão por uma jornada intensa de desenvolvimento, com cerca de oito meses de duração. O cronograma inclui mentorias especializadas, capacitações e conexão direta com a rede de parceiros do ecossistema de inovação de Foz do Iguaçu.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial do Programa Mais Turismo até o fechamento do prazo em 21 de junho.