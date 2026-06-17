Foz do Iguaçu apresenta projeto do viaduto no Trevo do Charrua à população

A Prefeitura de Foz do Iguaçu detalhou para a comunidade o projeto técnico do novo viaduto no Trevo do Charrua, uma das obras de infraestrutura mais aguardadas para a mobilidade urbana da cidade. O encontro reuniu moradores e lideranças locais para apresentar a solução definitiva que visa eliminar os congestionamentos e aumentar a segurança na BR-277.

Uma solução definitiva para o gargalo viário

Diante do cenário crítico de tráfego na região, a atual gestão propôs a construção de um viaduto sobre a rodovia federal. O objetivo principal é garantir o fluxo contínuo de veículos e evitar os frequentes acidentes no cruzamento.

Estudos técnicos detalhados dão suporte à viabilidade da obra, que promete integrar de forma mais eficiente os bairros vizinhos e o centro da cidade. A reativação plena do acesso é tratada como prioridade para o desenvolvimento econômico e logístico de Foz do Iguaçu.

Medidas imediatas de segurança no trânsito

Enquanto a estrutura robusta do viaduto não é implementada, a prefeitura sugeriu alternativas paliativas para aliviar o transtorno dos motoristas. Entre as propostas estão a instalação de redutores de velocidade, tanto físicos quanto eletrônicos.

Essas medidas temporárias visam permitir a reabertura segura de acessos que haviam sido bloqueados, atendendo a uma demanda urgente de quem circula diariamente pelo trecho do Charrua.

Planejamento técnico e transparência

A apresentação do projeto reforça o compromisso com a transparência pública. A equipe técnica explicou que a intervenção no Trevo do Charrua não é apenas uma obra isolada, mas parte de um planejamento estratégico para modernizar os principais pontos de entrada e saída do município.

O diálogo com a população permite que ajustes sejam feitos conforme a necessidade real de quem vive na região, garantindo que o investimento público resulte em benefícios diretos na qualidade de vida e no tempo de deslocamento dos cidadãos.